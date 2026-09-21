Despide Karol G a Becky G en su gira mundial Tropitour

Tras recorrer varias ciudades de Norteamérica, las intérpretes urbanas cerraron su colaboración en medio de aplausos del público.

La exitosa gira "Viajando por el Mundo Tropitour" vivió uno de sus momentos más emotivos al registrarse la última participación de Becky G como invitada especial en el escenario junto a Karol G.

Tras acompañar a la estrella colombiana en una serie de espectaculares fechas por Norteamérica, la artista de origen estadounidense concluyó su recorrido en este importante tour mundial.

Un broche de oro sobre el escenario

En esta emotiva despedida de la gira, Karol G invitó a Becky G a subir al escenario para interpretar juntos sus grandes éxitos, desatando la euforia total de los miles de asistentes.

Luciendo sus característicos trajes estilo vaquero con botas altas, ambas cantantes se tomaron de la mano y derrocharon una química inigualable en la tarima.

El público despidió entre aplausos y ovaciones a Becky G, quien no dudó en inmortalizar el momento a través de sus redes sociales con la icónica frase "Salud Mamiii!!!", expresando su profunda gratitud y cariño hacia la "Bichota" tras compartir esta inolvidable etapa del tour.

El legado de una alianza histórica en la música urbana

A lo largo de las fechas en las que colaboraron durante el "Tropitour", el dúo demostró por qué es uno de los más queridos y respetados dentro del género urbano. La presencia de Becky G como invitada especial no solo reforzó el éxito en taquilla del evento, sino que también dejó claro el fuerte lazo de sororidad y apoyo mutuo entre dos de las representantes femeninas más influyentes de la industria latina.

Aunque esta fue la última aparición conjunta programada de Becky G dentro de la gira, los fanáticos celebraron en redes sociales cada una de sus actuaciones y esperan con ansias futuras colaboraciones entre ambas estrellas.