Despide Jamie Lee Curtis a su hermana con desgarrador mensaje

La actriz aprovechó la publicación para recordar algunas de las características que más admiraba de Kelly. Esto fue lo que dijo.

La actriz Jamie Lee Curtis atraviesa un momento de duelo tras la muerte de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, quien falleció este sábado 30 de mayo a los 69 años. La noticia fue compartida por la propia ganadora del Oscar mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde recordó la estrecha relación que mantuvieron durante toda su vida.

La estrella de Hollywood informó que su hermana murió en su hogar y en un entorno tranquilo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento. Acompañando una fotografía en blanco y negro de Kelly, la actriz dedicó unas palabras para despedirse de quien describió como una de las personas más importantes de su vida.

Así anunció Jamie Lee Curtis la muerte de su hermana

A través de Instagram, Curtis compartió un mensaje en el que destacó la personalidad, aficiones y valores que caracterizaron a Kelly.

"Un cálido aloha para mi hermana mayor. Falleció esta mañana. En su casa. En la naturaleza. En paz".

La actriz también recordó que Kelly disfrutaba jugar cartas, coleccionar tortugas, viajar y pasar tiempo con su familia. Además, señaló que era una apasionada de la música, las compras de segunda mano y actividades como Pokémon Go. Según relató, su hermana se sentía orgullosa de sus raíces danesas y de su ascendencia judía húngara, además de mantener un fuerte apego a sus convicciones personales.

Una relación cercana que duró toda la vida

Jamie Lee Curtis aprovechó la publicación para recordar algunas de las características que más admiraba de Kelly, entre ellas su forma de expresar cariño hacia quienes la rodeaban y su personalidad directa. La actriz destacó que siempre recordará su curiosidad, su sentido del humor y una tradición familiar que la convirtió en una figura querida entre sus seres cercanos.

"Recordaré su generosa manera de amar, sus opiniones firmes, su curiosidad interminable y sus galletas navideñas de almendra".

Esa costumbre le valió entre familiares y amigos el apodo de “Auntie Cookie”, según explicó la intérprete.

La despedida que conmovió a sus seguidores

En la parte final de su mensaje, Curtis reveló que Kelly acostumbraba despedirse utilizando una bendición húngara que significaba “Dios está contigo”. La actriz retomó esa frase para despedir a su hermana y expresar la esperanza de reencontrarse con ella en el futuro.

"Isten Veled para mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Te volveré a ver más adelante en el camino".

La publicación generó miles de reacciones de apoyo por parte de seguidores, colegas y figuras de la industria del entretenimiento que enviaron condolencias a la familia Curtis.