Despide Aarón Mercury a su gran amigo Oliver Tree

La relación entre ambos quedó reflejada en diversas colaboraciones, videos y apariciones públicas, convirtiéndose en una amistad que trascendió fronteras,

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree continúa generando reacciones en el mundo del entretenimiento, y una de las más conmovedoras fue la de Aarón Mercury, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de quien consideraba un gran amigo.

El influencer mexicano compartió un emotivo mensaje tras confirmarse el fallecimiento de Oliver Tree en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, tragedia que también cobró la vida de otras figuras vinculadas al mundo digital y la producción audiovisual.

La amistad entre Aarón Mercury y Oliver Tree se fortaleció durante los últimos meses, especialmente después de la participación del creador de contenido en el evento Supernova Génesis, donde el cantante estadounidense mostró públicamente su apoyo al mexicano e incluso lo acompañó durante uno de los momentos más importantes de su carrera.

A través de una publicación en Instagram, Aarón recordó los momentos que compartió junto al artista y agradeció el respaldo que recibió de su parte. En su mensaje destacó que Oliver lo ayudó a cumplir varios de sus sueños y aseguró que, en poco tiempo, se convirtió en un verdadero hermano para él.

El influencer también reconoció la calidad humana del cantante, señalando que más allá de su éxito internacional, siempre se caracterizó por mantener una personalidad cercana y generosa con quienes lo rodeaban.

La frase que más llamó la atención de sus seguidores fue el cierre de su despedida: “Hasta la siguiente vida, cowboy”, palabras que rápidamente se viralizaron y provocaron miles de reacciones entre los fanáticos de ambos creadores.

Las muestras de apoyo no tardaron en aparecer en redes sociales, donde seguidores enviaron mensajes de solidaridad a Aarón Mercury por la pérdida de una de las personas que más lo apoyó durante los últimos meses.

La relación entre ambos había quedado reflejada en diversas colaboraciones, videos y apariciones públicas, convirtiéndose en una amistad que trascendió fronteras y conectó a dos de las figuras más populares de internet.

Mientras continúan las investigaciones sobre el accidente ocurrido en Brasil, las palabras de Aarón Mercury se han convertido en uno de los homenajes más emotivos dedicados a Oliver Tree tras su fallecimiento.