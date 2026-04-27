'Despacito' de Luis Fonsi alcanza los 9 mil millones de vistas

Actualmente, es el segundo video con más vistas de YouTube, solamente por detrás de la canción 'Baby Shark' que cuenta con más de 15,000 millones de vistas

A casi una década de su lanzamiento, la canción "Despacito" de Luis Fonsi alcanzó las 9,000 millones de vistas en YouTube.

Con esto, el tema se consolida como uno de los videos más vistos de la plataforma.

Fue el propio cantante puertorriqueño quien, con un video en su cuenta de Instagram, expresó su emoción y agradecimiento por el respaldo del público, calificando este hito como “una locura tan bella”.

Además, Fonsi también destacó el impacto global que ha tenido la canción desde su lanzamiento.

El tema, lanzado el 12 de enero de 2017, fue escrito por Luis Fonsi, Erika Ender y Daddy Yankee y producido por Mauricio Rengifo y Andrés Torres.

Actualmente, la canción es el segundo video con más vistas de YouTube, solamente por detrás de la canción "Baby Shark Dance", la cual cuenta con más de 15,000 millones de visualizaciones.

Además, antes de ser superada por "Baby Shark", la canción de Luis Fonsi fue el primer video en la historia en alcanzar los 3, 4, 5, 6 y 7 mil millones de vistas.