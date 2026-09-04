Desmienten parque temático de 'Dragon Ball Z' en Francia

Toei Animation desmintió que exista un parque de ‘Dragon Ball Z’ en Francia y aclaró que las imágenes difundidas corresponden a un proyecto en Arabia Saudí.

La productora japonesa de animación Toei Animation desmintió los rumores sobre la construcción de un parque temático de 'Dragon Ball Z' en Francia, en el marco de un megaproyecto de ocio saudí en Cergy-Pontoise, en la periferia parisina.

A través de un breve comunicado la compañía con sede en Tokio aclaró esta semana que ni su empresa ni los titulares de los derechos correspondientes han concedido "licencia alguna para tal proyecto", ni tienen "constancia de hechos que respalden dichas afirmaciones".

Toei Animation explicó que las imágenes conceptuales y los videos utilizados en las recientes informaciones corresponden al parque temático cuya construcción está prevista en Arabia Saudí y que se publicaron a principios de 2024. "No guardan relación alguna con el proyecto mencionado recientemente", agregó.

La reacción de la productora japonesa llega después de que Francia y Arabia Saudí anunciaran a finales de agosto su intención de desarrollar un complejo de entretenimiento con una inversión estimada de unos 6,000 millones de euros y que busca crear 22,000 empleos.

Según la cadena de televisión France24, un asesor del presidente declaró que el proyecto surgió de una conversación con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, sobre su "pasión compartida" por el manga y, "en particular, por 'Dragon Ball'".