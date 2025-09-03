Desmiente Mijares rumores sobre hospitalización

Fue mediante sus redes sociales que el intérprete y su equipo negaron que se encuentre en algún nosocomio y enfatizaron que se encuentra muy bien de salud

Horas después que comenzó a circular información sobre una supuesta hospitalización del cantante Manuel Mijares, él mismo y su entorno desmintieron estos dichos.

De igual manera, reiteraron que cualquier novedad sobre el estado de salud de Mijares será dado a conocer oportunamente mediante las redes sociales oficiales, tanto de él, como de su equipo de trabajo.

Recordemos que en redes sociales circuló el rumor de que el cantante había sufrido un posible infarto, por lo cual se dijo que había sido internado.

El rumor se alimentó luego de una de sus últimas apariciones públicas, donde se le vio bastante delgado, provocando una gran sorpresa en sus seguidores, pues el cambio fue muy repentino.