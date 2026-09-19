Deslumbran Heidi Klum y famosos en la fiesta HeidiFest 2026

Con música en vivo y trajes típicos, el evento transmitido por televisión combinó la cultura pop global con tradiciones alemanas.

La supermodelo y empresaria alemana Heidi Klum ha vuelto a paralizar el mundo del espectáculo con la celebración del HeidiFest 2026. El evento llenó de música, tradición bávara y glamour la famosa cervecería Hofbräuhaus en Múnich, transmitido en directo a través de un canal.

Con los tradicionales trajes típicos (dirndl y lederhosen), cerveza y mucha energía, la fiesta se convirtió en una de las veladas más comentadas del año.

De Los Ángeles a Múnich

La celebración comenzó con un toque muy especial. Heidi Klum hizo su entrada triunfal vestida con un radiante dirndl amarillo con detalles florales, acompañada de su mascota y su madre, Erna Klum, quien lució un impecable traje rojo festivo.

Ambas llegaron al recinto a bordo de un tradicional carro adornado con flores y girasoles. Acompañándola a cada paso estuvo su esposo, Tom Kaulitz, luciendo el clásico Lederhosen de cuero y camisa, además de su hijo Henry Samuel, quien compartió momentos muy afectuosos frente a los micrófonos y las cámaras junto a la modelo.

El HeidiFest 2026 contó con un despliegue de estrellas internacionales y personalidades que encendieron la pista de baile y el escenario principal, Nicole Scherzinger deslumbró al público cantando en vivo en el centro del salón vestida con un elegante dirndl oscuro, poniendo a todos los asistentes a bailar, Candy Crash, la famosa drag queen, fue una de las copresentadoras y animadoras de la noche, compartiendo brindis con enormes jarras de cerveza junto a Heidi.

También estuvieron artistas como Dr. Alban, que animaron la noche interpretando grandes éxitos noventeros como "It's My Life", haciendo vibrar la Hofbräuhaus; por supuesto, no faltaron las danzas típicas bávaras, los momentos divertidos en la cámara de besos y los brindis tradicionales entre amigos y celebridades.