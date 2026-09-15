Deslumbran famosos en la alfombra roja de los Emmy 2026

Actores, músicos y figuras de la televisión llegaron al Peacock Theater de Los Ángeles para la ceremonia que reconoce a lo mejor de la pantalla chica

Las estrellas estan listas para la entrega de los Premios Emmy, además de deslumbrar con sus atuendos en la alfombra roja.

La ceremonia, que se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles, reúne a los protagonistas de los dramas, las historias de suspenso y las comedias que destacaron durante el último año, en una noche dedicada a reconocer a las producciones y talentos más relevantes de la pantalla chica.

Las celebridades comenzaron a llegar al recinto antes de la transmisión en vivo de la gala, donde los asistentes mostraron sus elecciones de moda y posaron ante las cámaras.

¿Quién conducirá la ceremonia de los Emmy 2026?

La conducción de los Premios Emmy 2026 estará a cargo de Mariska Hargitay, actriz reconocida por su participación en "Law & Order: SVU" y ganadora de tres premios Emmy.

La actriz será la encargada de dirigir una ceremonia que reunirá a intérpretes, productores y representantes de las series nominadas en las principales categorías de televisión.

Entre los presentadores de la noche se encuentran Zendaya, Sally Field, Keke Palmer, Sarah Michelle Gellar y Jon Hamm, además de otras figuras que subirán al escenario para entregar las estatuillas.

¿Qué series encabezan las nominaciones?

"The Pitt", producción de HBO, llega como una de las series más destacadas de esta edición al encabezar la lista con 12 nominaciones importantes.

La serie concentra ocho nominaciones en categorías de actuación, tanto en los apartados principales como en los de reparto, lo que la coloca entre las producciones con mayor presencia durante la ceremonia.

Por su parte, la temporada final de "Hacks y Widow’s Bay", de Apple TV, cuentan con siete nominaciones cada una.