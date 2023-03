Desfilará Hollywood por alfombra ¡color champagne!

Las estrellas que acudan a la gala de los Óscar este domingo desfilarán por primera vez en décadas por una alfombra que no será roja sino color champagne

Por: Antonella Michelena

Marzo 09, 2023, 9:59

Por primera vez en más de seis décadas, la noche más importante de Hollywood no contará con la tradicional alfombra roja. La Academia citó ayer por la mañana a la prensa internacional, para comenzar la instalación de la célebre alfombra.

La pasarela donde las estrellas mostrarán sus propuestas de moda con la elegancia que los caracteriza, será en esta ocasión de color champagne, cambiando radicalmente el tono rojo que data desde 1961.





Jimmy Kimmel, conductor del Óscar, se hizo presente en el evento y no dejó pasar la oportunidad para bromear ante el histórico cambio de color de la alfombra: “Creo que esto es genial. La gente pregunta, ¿habrá algún problema este año?

“¿Habrá algún tipo de violencia este año? Y ciertamente esperamos que no. Pero si la hay, creo que la decisión de ir con una alfombra champagne en lugar de una alfombra roja muestra cuán seguros estamos de que no se derramará sangre”, bromeó el presentador en clara alusión a la cachetada que le propinó Will Smith a Chris Rock en la edición pasada.

Kimmel dio un adelanto de lo que prepara para este domingo : “Hay un montón de grandes planes con grandes actuaciones musicales. He estado trabajando en chistes durante días y creo que vamos a tener un gran espectáculo”, prometió.





El cambio de color de la alfombra que ya no es roja no es más que una decisión de estilo, según los responsables de la Academia.

'Le pedimos a nuestro equipo (encargado de la decoración) un estilo que fuera bien para el día y para la noche', justificó Bill Kramer, director de la Academia, presente en este acto junto a la presidenta de la institución, Janet Yang.

El champagne de la alfombra contrasta con el rojo oscuro de las cortinas, el blanco de las columnas del teatro de la decoración, que se completa con las icónicas estatuillas.

Con información de EFE