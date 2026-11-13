Desfilan estrellas por la alfombra de Latin GRAMMY

La gran noche de la música latina ha comenzado con su tradicional desfile por la alfombra roja, donde las máximas figuras del medio artístico se han rociado de estilo, originalidad y glamour. Desde arriesgados conceptos de moda hasta la presencia de leyendas internacionales, la antesala de los premios ha acaparado todas las miradas.
Estilo y grandes momentos en la alfombra roja
- Greeicy: La artista deslumbró con un espectacular vestido de tonos rojizos y destellos metálicos, posando con un deslumbrante outfit listo para la celebración.
- Bad Gyal: La española cautivó las cámaras con un diseño vanguardista de efecto reptil con aberturas texturizadas.
- Janet Jackson: Una de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de la icónica estrella internacional, quien desfiló luciendo un elegante conjunto en tono morado.
- CA7RIEL y Paco Amoroso: El dúo aportó su toque disruptivo y característico a la alfombra con apuestas urbanas y de vanguardia muy comentadas.
- Karol G: La estrella colombiana deslumbró con un elegante vestido en tonos claros, robándose las miradas de los asistentes.
- Mon Laferte: La cantautora acaparó todas las miradas luciendo un arriesgado y llamativo atuendo de novia con velo y detalles únicos.
- Sofía Monroy: Posando en la alfombra, la artista lució un innovador y llamativo conjunto gris de corte estructurado con efecto trampantojo de torso humano.
- Rosalía: La española acaparó los reflectores posando con un romántico y vaporoso diseño de inspiración nupcial y detalles de gasa.
- Bizarrap: El exitoso productor argentino hizo su arribo fiel a su estilo con traje formal y sus clásicas gafas oscuras y gorra.