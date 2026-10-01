Desestiman demanda contra Disney del autor del atentado a Taylor

El Tribunal Regional de Viena desestimó la demanda de Beran A., de 21 años, contra Disney por mostrar brevemente la calle de su domicilio en una producción.

La Justicia austriaca desestimó este martes una demanda contra la compañía Walt Disney presentada por el autor del atentado frustrado contra un concierto de Taylor Swift en Viena en 2024, quien alegaba la vulneración de sus derechos de la personalidad en un documental sobre la cantante.

El Tribunal Regional de Viena desestimó en primera instancia la exigencia de Beran A., de 21 años, de recibir una indemnización por parte de Walt Disney por haber mostrado durante unos segundos la calle de su domicilio en la producción, lo que consideraba una violación de su privacidad.

Al argumentar su decisión, la jueza destacó que el demandante no reside en la vivienda familiar desde hace dos años ni "va a vivir allí en los próximos años", puesto que permanece en prisión preventiva tras su detención en agosto de 2024.

Beran A., quien no estuvo presente en la vista, fue condenado en mayo a 15 años de prisión en una sentencia aún no firme tras un juicio en el que se consideró probada su vinculación con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y su intención de cometer un atentado.

Su abogada, Ulrike Zeller, alegó que los "intereses de seguridad" de su cliente y de sus padres resultaron vulnerados al mostrarse la casa de la familia en la región de Baja Austria —incluida la placa con el nombre de la calle— ante una audiencia de millones de personas.

La abogada se refería a la serie documental de Disney+ que aborda los entresijos de la gira 'Eras Tour' de la superestrella estadounidense.

Por su parte, el representante legal de Walt Disney, Georg Kresbach, rechazó la acusación sosteniendo que "el solicitante pasó a ser de dominio público" a raíz de sus propios actos delictivos, criterio respaldado por la jueza.

Además, la magistrada recalcó que el nombre del joven no es divulgado en el metraje —por lo que no resulta identificable únicamente a través del documental— y recordó que el mero domicilio "no forma parte de la esfera personal íntima".

Asimismo, la corte señaló que a los padres del condenado ya se les había abonado previamente una indemnización de 3,000 euros a cada uno y que la secuencia en cuestión fue retirada el 12 de mayo, unos seis meses después del lanzamiento de la producción.

Beran A. fue arrestado el 7 de agosto de 2024 después de que las fuerzas de seguridad austriacas destaparan un complot para atentar dos días más tarde contra uno de los espectáculos de Swift previstos en el estadio Ernst-Happel de Viena.