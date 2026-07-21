Desatan Tom Holland y Zendaya euforia con visita a CDMX

El elenco de Spider-Man: Brand New Day presentó un avance exclusivo, convivió con seguidores y agradeció el respaldo del público mexicano

Tom Holland y Zendaya llegaron a la Ciudad de México para presentar "Spider-Man: Brand New Day", la nueva película del superhéroe de Marvel, durante un evento especial con cientos de seguidores.

Los actores estuvieron acompañados por el director Destin Daniel Cretton en el Fan Event de Spider-Man, donde los asistentes pudieron disfrutar de un avance exclusivo de la cinta.

En las imágenes mostradas, Peter Parker aparece en un mundo que lo ha olvidado, mientras combate el crimen en Nueva York e intenta reconectar con personas de su pasado.

Tom Holland y Zendaya han llegado a la Alfombra Azul del Fan Event de Spider-Man: Brand New Day en CDMX. 🇲🇽🕷



Después de la espera el elenco ya ha llegado para recibir al público presente para la gira mundial de la película, una de las paradas es México y esta noche hacen… pic.twitter.com/zGMv756bzT — Un tal Said 🦆 (@ElTalSaid) July 21, 2026

Tom Holland convive con fans durante el evento

Tras la proyección del adelanto, Tom Holland, Zendaya y Destin Daniel Cretton subieron al escenario para convivir con los asistentes.

El actor británico dedicó varios minutos a tomarse fotografías, firmar autógrafos y agradecer el recibimiento del público mexicano.

Durante la sesión de preguntas, Holland habló sobre el reto que representó regresar al personaje.

“Con el personaje decidimos tener un reto increíble junto a un gran director”, comentó el actor, quien añadió que “estar aquí presentando la película es un placer”.

Zendaya y Daniel Cretton destacan la experiencia del rodaje

Por su parte, Zendaya expresó su entusiasmo por reencontrarse con los seguidores mexicanos y aseguró sentirse afortunada de compartir con ellos este momento.

El director Destin Daniel Cretton recordó que una de las escenas que más lo marcó fue la primera que filmó con los protagonistas.

“La primera escena que filmamos con Tom y Zendaya era totalmente electrizante. En ese instante me sentí afortunado de estar con este personaje y con los mejores actores del planeta”, señaló.

Zendaya también recordó su primera jornada de grabación y aseguró que desde ese momento percibió una conexión especial con el proyecto.

“Mi primer día en el set. Inmediatamente sentí una magia increíble”, afirmó.

'Spider-Man: Brand New Day' busca conectar con el público

Antes de concluir el evento, Tom Holland aseguró que esta nueva entrega permitirá que la audiencia se identifique nuevamente con Peter Parker.

El actor cerró su participación con un mensaje dirigido a los seguidores que asistieron a la presentación.