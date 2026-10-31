Desata polémica la actitud de Kevin en La Granja VIP 2

Adal Ramones y Kristal Silva cuestionaron el desempeño del participante, mientras Julio definirá la salvación previa al domingo de eliminación.

Un debate acalorado se vivió en el foro del programa durante la sección de análisis sobre lo ocurrido tras la jornada de salvación, donde la actitud del participante Kevin desató fuertes críticas por parte del panel de comentaristas y los conductores.

El choque de opiniones comenzó cuando los conductores Adal Ramones y Kristal Silva cuestionaron si la rebeldía que Kevin ha prometido mostrar en las próximas semanas es realmente lo que el público busca ver en pantalla. Ante esto, los panelistas no tardaron en manifestar su postura sobre el desempeño de los competidores.

Durante la discusión, una de las críticas arremetió señalando que el juego debe premiar la disciplina y el esfuerzo, recordando ejemplos de temporadas anteriores donde el trabajo constante fue clave para llegar a la final.

“Yo invito al público a que festejemos y admiremos a las personas trabajadoras, disciplinadas, fregonas... No podemos solapar la flojera. Esto es un reality donde hay convivencia y dinámicas donde tienes que hacer cosas te gusten o no, no es tu show propio”.

Por su parte, otra de las especialistas presentes calificó la actitud vista en los recientes juegos como una falta de respeto hacia la audiencia y los propios compañeros de la casa.

“Lo que vimos me pareció lamentable. Falta al respeto al público y a sus compañeros. Hay otros granjeros que están dando mucho contenido sin necesidad de faltar al respeto a nadie”.

Pese a los cuestionamientos en el foro, los conductores recordaron que la audiencia es el juez definitivo y que si un participante se mantiene en la competencia es gracias al respaldo del público.

Asimismo, se anunció que la última oportunidad de salvación para los nominados de la semana quedará en manos de Julio, a excepción de Niurka, quien permanece directamente en la tabla de nominados hacia el domingo. Cada uno de los concursantes en riesgo deberá convencerlo de por qué merece continuar, en una noche donde las autoridades del programa anticiparon sorpresas en las reglas del juego.