Desata ‘Maestro Shifu’ caos en Monterrey durante convivencia

La visita del streamer reunió a cientos de seguidores y reavivó polémicas recientes. Conoce cómo se vivió el encuentro y qué ocurrió ante la g multitud

La visita de Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, provocó una intensa movilización en una reconocida plaza comercial luego de que el streamer organizara una convivencia que rápidamente superó cualquier expectativa. Cientos de seguidores acudieron al llamado, generando un ambiente cargado de emoción, pero también de desorden debido a la enorme cantidad de asistentes que se reunieron a las afueras de una tienda de gorras.

El creador de contenido viajó a Monterrey como parte de una colaboración con un negocio local, donde además promocionó su reciente emprendimiento de gorras personalizadas. La convocatoria desbordó la capacidad del sitio, pues los fans buscaban una oportunidad para conseguir una fotografía, un saludo o un autógrafo del también actor de telenovelas.

A pesar de que la plaza contaba con personal de seguridad, la presencia del influencer rebasó la operatividad disponible. Por momentos se formaron empujones y altercados menores derivados de la desesperación de muchos asistentes por acercarse, aunque no se reportaron personas lesionadas. La intensidad del momento obligó al propio streamer a intervenir para intentar recuperar el orden.

El streamer Adriano Zendejas, conocido como el "Maestro Shifu" en redes sociales, asistió el miércoles a una firma de autógrafos que terminó fuera de control en una plaza comercial ubicada sobre Av. Miguel Alemán, en el municipio de San Nicolás de los Garza. 😱



Más de 500… pic.twitter.com/XxN9oYM0Dx — INFO7MTY (@info7mty) December 11, 2025

¿Cómo se desató el descontrol en Paseo La Fe?

El caos comenzó cuando la cantidad de fans rebasó los accesos del local donde se realizaba la convivencia. La multitud buscaba ver de cerca al streamer, quien, ante la presión, aseguró que atendería a todos. Desde lo alto de una plataforma improvisada, pidió calma y reiteró su intención de permanecer hasta cumplir con cada seguidor.

“Me voy a tomar fotos con todos, si me tengo que ir a las 3:00 de la mañana, me voy a las 3:00... vamos a demostrar que somos una comunidad fuerte, pero ayúdenme a respetar”, expresó frente a los cientos de jóvenes que llegaron desde las 18:00 horas.

Esta declaración logró disminuir momentáneamente la tensión, permitiendo que el evento continuara sin mayores incidentes.

Como parte de su visita, Zendejas también regaló las únicas dos gorras que aún tenía en stock, un gesto que elevó aún más el entusiasmo entre los presentes. Su presencia dejó en claro el impacto de su comunidad en Monterrey y cómo su popularidad continúa creciendo dentro del mundo gamer.

La polémica que sigue rodeando a “Maestro Shifu”

El influencer no ha estado exento de controversia en semanas recientes. Su nombre volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras el trágico incidente ocurrido el 23 de noviembre en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, donde una reunión masiva convocada por él terminó en un saldo fatal.

En aquel evento, Zendejas y el reggaetonero “El Bogueto” invitaron a miles de seguidores para regalar 50 gorras, una iniciativa que rápidamente se salió de control. La aglomeración atrapó a un automovilista que, en un intento desesperado por escapar, arrancó su vehículo y arrolló a asistentes, provocando la muerte de cinco personas.

¿Quién es Adriano Zendejas, 'Maestro Shifu' y actor mexicano?

Adriano Zendejas es un actor, cantante y creador de contenido mexicano que inició su carrera desde la infancia gracias a su participación en telenovelas, comerciales y proyectos juveniles. Nació el 19 de marzo de 1996, por lo que actualmente tiene 29 años, y desde muy pequeño estuvo involucrado en el mundo del espectáculo, impulsado por su talento y por una formación profesional sólida.

Su padre es Adriano Zendejas Mejía, quien ha mantenido un perfil más privado, pero ha acompañado la carrera de sus hijos dentro del medio artístico. Adriano, junto con sus hermanas Samadhi y Dassana, creció rodeado del ambiente televisivo, lo que facilitó su entrada temprana a las pantallas.

Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde recibió preparación actoral que le permitió desarrollarse en distintos géneros y producciones. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en melodramas como “Marina”, “Juro que te amo”, “La fuerza del destino” y “Mariposa de barrio”, interpretación en la que dio vida a Gustavo Rivera. También ha participado en programas de gran audiencia como “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

En el ámbito de los realities, formó parte de “Así se baila” en 2021, donde compitió junto a su hermana Samadhi Zendejas, fortaleciendo aún más su presencia mediática.

Además de la actuación, Adriano ha explorado su faceta musical, lanzando en 2022 su primer sencillo “Vaya QLO”, con el que dio inicio a un proyecto más enfocado al género urbano, mismo que continúa desarrollando.

En su vida personal, ha tenido relaciones conocidas con figuras como Flavia Martin, Antonella Russoniello y Laura Carmine, algunas de las cuales han derivado en polémicas públicas por acusaciones de comportamientos inapropiados durante dichas relaciones.