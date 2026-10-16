Desata Litzy rumores de boda secreta con el chef Poncho Cadena

La cantante lució dos anillos en una entrevista y mantuvo el misterio sobre si ya contrajo matrimonio en privado con el chef.

La historia de amor entre Litzy y el chef Poncho Cadena vuelve a dar de qué hablar, luego de que la cantante apareciera con dos anillos en la mano, lo que despertó rumores de que la pareja habría llegado al altar en secreto. Aunque ambos han hablado abiertamente de sus planes de boda, hasta el momento no han confirmado que ya se hayan casado.

Las sospechas surgieron durante una entrevista con la prensa, cuando la intérprete fue cuestionada sobre su relación con el chef. Lo que llamó la atención fueron las joyas que llevaba en una de sus manos, pues una de ellas sería su anillo de compromiso, mientras que la otra levantó especulaciones sobre una posible argolla matrimonial.

Al preguntarle directamente sobre la posibilidad de que ya se hubiera casado con Poncho Cadena, Litzy prefirió mantener el misterio y dejó claro que no está dispuesta a revelar todos los detalles de su vida privada.

“Ya están los dos ahí. Ya no les voy a contar nada”, comentó, alimentando las especulaciones entre sus seguidores.

La pareja había contemplado casarse en octubre de 2025; sin embargo, sus compromisos profesionales complicaron los planes y decidieron posponer la celebración. En mayo de 2026, Poncho Cadena explicó que ambos habían puesto en pausa la organización de la boda debido a nuevos proyectos laborales y aclaró que su relación continuaba en buenos términos.

Por su parte, Litzy ha expresado que sí desea casarse con el chef, aunque le gustaría que la ceremonia fuera íntima y alejada del ruido mediático. Ambos han asegurado que se encuentran felices y que su intención es dar el siguiente paso en su relación cuando las circunstancias lo permitan.

Por ahora, la supuesta boda secreta sigue siendo un rumor, pues ni Litzy ni Poncho Cadena han confirmado oficialmente que hayan contraído matrimonio. Sin embargo, la aparición de los dos anillos y las respuestas misteriosas de la cantante mantienen viva la pregunta: ¿la pareja decidió darse el sí en privado o todavía habrá que esperar para conocer la fecha de su enlace?