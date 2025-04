Desata Karla Gascón polémica por broma sobre accidente Los Andes

La actriz Karla Sofía Gascón se encuentra en otra polémica tras una publicación realizada en sus redes sociales que ha desatado indignación.

Compartió una “broma” relacionada con la película "La sociedad de la nieve", que narra el accidente ocurrido en 1972 en los Andes, y que inspiró el libro homónimo de Pablo Vierci.

La polémica surgió cuando la actriz, en una historia de Instagram, escribió: "Hoy me siento como en La sociedad de la nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta".

La alusión a la antropofagia que los sobrevivientes del accidente aéreo tuvieron que recurrir para sobrevivir fue vista como una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias, especialmente considerando que el comentario fue publicado apenas un día después del fallecimiento de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes del accidente.

Al ver la avalancha de críticas, Gascón eliminó rápidamente el mensaje y publicó un nuevo texto: "Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando sigo admirando la montaña y la nieve. Disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero, sobre todo, de los que odian a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Pueden inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabarán con la luz que los deslumbra".

Sin embargo, la reacción del público no se hizo esperar. Muchos internautas consideraron la "broma" como una clara muestra de insensibilidad y banalización de una tragedia histórica. La polémica se sumó a una larga lista de ocasiones en las que Gascón ha sido acusada de utilizar sus redes para generar controversia y llamar la atención.

No obstante, algunos seguidores de la actriz defendieron su derecho a expresarse libremente, argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas.

