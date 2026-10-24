Desata fuerte choque una doble traición en el Viernes de Traición

El creador de contenido Kunno reaccionó con molestia y rechazó los argumentos de Natalia Alcocer durante la transmisión del programa.

La tensión en La Granja VIP 2 alcanzó un nuevo punto crítico durante el "Viernes de Traición" tras una serie de movimientos estratégicos liderados por la dinámica donde el que ganó la salvación puede liberar a uno de los nominados y traicionar a un granjero al pasarlo a la tabla de los nominados.

Luego de que Fernando Lozada decidiera salvar a "Mono" de la tabla de nominación y enviara a Natalia Alcocer directamente a la lista de riesgo, por una traición que le debía, la participante hizo uso del beneficio obtenido por el "pájaro de la suerte" para ejecutar un movimiento sorpresa.

Haciendo valer la posibilidad de seleccionar a un compañero para sumarlo a la tabla de nominados mediante la figura de "doble traición", Natalia eligió al influenciador Kunno, provocando una inmediata y dura reacción durante la transmisión.

Ruptura y choque de declaraciones

El intercambio entre ambos participantes escaló de inmediato tras la decisión de Alcocer, debido a que al ingresar a la lista de nominados tras ser traicionada por Fernando Lozada, lo que desencadenó su derecho a nominar directamente a un participante adicional.

Al ser electo por Natalia, Kunno reaccionó con ironía y molestia ante la decisión de la concursante, puesto que Kunno rechazó tajantemente los argumentos de Alcocer, pidiéndole abiertamente que dejara de referirse a él como su "hijo" tras la decisión tomada. En su reclamo, el creador de contenido lanzó duros comentarios hacia la participante y hacia Pablo, desatando la polémica entre los habitantes de la casa y en las redes sociales.