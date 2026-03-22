Desata BTS euforia global con impresionante concierto en Seúl

La presentación marca el inicio de su gira mundial que abarcará decenas de conciertos en América, Europa y Asia, con previsiones de generar ingresos millonarios

BTS regresó a los escenarios con un concierto masivo en Seúl que transformó el centro de la ciudad en un espectáculo de gran escala, con miles de asistentes de diversos países, despliegue de seguridad y una producción que marcó el inicio de su nueva gira mundial.

Tras una pausa de casi cuatro años, el grupo surcoreano volvió con un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun, que reunió a más de 200,000 personas entre asistentes presenciales y público en zonas aledañas.

El evento incluyó un amplio despliegue logístico, con calles cerradas, transporte suspendido y miles de policías resguardando el área, en uno de los operativos más grandes para un espectáculo musical en la ciudad.

¿Cómo fue el ambiente durante el concierto?

Desde horas antes, miles de seguidores ocuparon las calles cercanas, formando filas y pasando controles de seguridad para asegurar un lugar. Durante la presentación, el público llenó el espacio con barras de luz, cánticos y ovaciones.

El grupo abrió con el tema “Body to Body”, desatando la reacción de los fans, mientras la actuación combinó coreografías, iluminación y un escenario que integró el entorno histórico de la ciudad.

¿Qué papel jugó la ciudad en el espectáculo?

El concierto convirtió a Gwanghwamun en una escenografía a gran escala, con iluminación sobre edificios y monumentos cercanos, incluido el palacio Gyeongbok, que formó parte del espectáculo visual.

Las autoridades implementaron un cierre total del distrito, restringiendo el paso vehicular por más de 30 horas y estableciendo un perímetro controlado para manejar la afluencia masiva.

¿Qué representa este regreso para BTS?

La presentación marca el inicio de una gira mundial que abarcará decenas de conciertos en América, Europa y Asia, con previsiones de generar ingresos millonarios.

El regreso se da tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio por parte de los siete integrantes, lo que había mantenido al grupo fuera de los escenarios como conjunto.

¿Qué impacto tuvo el evento?

El concierto también coincidió con el lanzamiento de su nuevo álbum “ARIRANG”, que registró millones de copias vendidas en su primer día, consolidando el interés global por el grupo.

Analistas consideran que este regreso podría marcar una nueva etapa de expansión internacional para BTS, en un contexto donde el K-pop continúa ganando presencia a nivel mundial.

Con una convocatoria masiva y un despliegue sin precedentes, el espectáculo en Seúl se posiciona como uno de los eventos musicales más grandes del año.