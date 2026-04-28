Desaparece cuenta de Instagram de Wendy Guevara

La suspensión ocurre en medio de una reciente controversia por videos antiguos que se viralizaron, donde la creadora de contenido hacía comentarios polémicos.

La influencer Wendy Guevara volvió a estar en el centro de la polémica luego de que su cuenta oficial de Instagram desapareciera sin previo aviso.

El perfil, que contaba con más de 8 millones de seguidores, dejó de estar disponible desde el 26 de abril, generando sorpresa entre sus fans.

Hasta el momento, ni la plataforma ni la propia influencer han dado una explicación oficial sobre lo ocurrido, lo que ha provocado una ola de especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, la suspensión ocurre en medio de una reciente controversia por videos antiguos que se viralizaron, donde la creadora de contenido hacía comentarios polémicos, lo que generó críticas y llamados a cancelarla.

Este no sería el primer incidente de este tipo, ya que en el pasado la influencer también perdió temporalmente su cuenta, por lo que ahora sus seguidores esperan saber si se trata de una suspensión definitiva o momentánea.