Derbez, Di Caprio y Elordi visten igual en Critics Choice Awards

La coincidencia de estilo entre Derbez, Leonardo y Jacob destacó en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026 en California

Los actores Eugenio Derbez, Leonardo Di Caprio y Jacob Elordi coincidieron no solo en sus nominaciones en los Critics Choice Awards 2026, sino también en sus elecciones de vestuario para la gala celebrada este domingo en The Barker Hangar, Santa Mónica, California.

Derbez y Elordi lucieron trajes negros acompañados de camisa y corbata del mismo color, mientras que Di Caprio optó por un conjunto muy similar, generando comentarios entre los asistentes y la prensa especializada sobre su estilo coordinado de manera casi accidental.

Eugenio Derbez nominado por 'Acapulco'

Eugenio Derbez asistió al evento junto a su esposa Alessandra Rosaldo. El actor mexicano estuvo nominado en la categoría de Serie en Lengua Extranjera por su producción “Acapulco”, que ha recibido elogios por su narrativa y actuaciones destacadas.

Jacob Elordi reconocido por 'Frankenstein'

Jacob Elordi ganó Mejor actor de reparto por su papel en “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro. La película ha sido una de las más reconocidas de la temporada, consolidando a Elordi como uno de los talentos jóvenes más destacados del cine contemporáneo.

Leonardo Di Caprio y su año destacado

Por su parte, Leonardo Di Caprio fue reconocido por su actuación en “One Battle After Another”, considerada por la crítica como una de las mejores interpretaciones del año. Cabe mencionar que Di Caprio se vio afectado por la reciente intervención estadounidense en Venezuela, que provocó el cierre del espacio aéreo y retrasó su llegada al Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

¿Qué otros mexicanos estuvieron nominados en los Critics Choice Awards 2026?

La presencia mexicana en esta edición fue destacable. Además de Derbez y del Toro, otros nominados fueron Diego Luna por “Andor” y José Antonio García, reconocido en la categoría de sonido por la película “One Battle After Another”. Esto refleja la creciente influencia del talento mexicano en la industria cinematográfica global.

Por cuarta vez consecutiva, Chelsea Handler fungió como anfitriona de los Critics Choice Awards, evento que premia lo mejor del cine y la televisión. La gala de este domingo fue la primera de la temporada 2026 y marca el inicio del camino hacia los Premios Oscar.

En esta edición, la película “Sinners” lideró con 17 nominaciones, mientras que la serie “Adolescence” de Netflix acumuló seis nominaciones, posicionándose como la producción televisiva más reconocida de la temporada. La combinación de talento internacional y producciones mexicanas resaltó en la gala, consolidando la relevancia del evento en la industria audiovisual.