A pocas horas de conocer al siguiente eliminado de La Granja VIP 2, los granjeros nominados aguardan el cierre de votaciones.

La tensión llega al máximo nivel este domingo 15 de noviembre en La Granja VIP 2, donde uno de los participantes nominados tendrá que abandonar definitivamente la competencia durante la gala de eliminación transmitida por Azteca Uno a partir de las 8:00 p.m.

En esta ocasión, la placa de nominados reúne a cuatro reconocidas figuras del espectáculo que se juegan su permanencia en el reality show, entre ellas se encuentran Rafael Mercadante, Ivonne Montero, Niurka Marcos y Daniela Alexis "Bebeshita". Cada uno de ellos depende exclusivamente del respaldo del público para evitar convertirse en el próximo eliminado de la temporada.

salvación

Tras la salvación, el granjero Kevin, "Bicolor", pudo salir de la placa de nominados, y gracias a la misma dinámica, la Bebeshita entró a disputarse la salvación, y solo será el público quien decida si se salva y continúa en esta travesía.

Votaciones y transmisiones

Las votaciones continúan abiertas para que los seguidores del programa puedan emitir su apoyo y salvar a su participante favorito antes de que se cierre el conteo oficial durante la transmisión nocturna de este domingo.

La emisión de La Granja VIP 2 puede seguirse de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos en su gala especial de las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca Uno o en la plataforma de Disney +.