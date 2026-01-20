Dépardieu y 'paparazzi' víctima de agresión llegan a un acuerdo

El fotógrafo italiano Rino Barillari acusaba al actor de golpear al 'paparazzi' cuando este intentó fotografiarlo junto a su pareja

El actor francés Gérard Depardieu y el fotógrafo italiano Rino Barillari se han reunido este lunes en Roma y han llegado a un acuerdo para retirar la denuncia que acusaba al intérprete de golpear al 'paparazzi' cuando este intentó fotografiarlo junto a su pareja, Magda Varvusova, en la capital italiana en 2024.

Ambas personalidades mediáticas se encontraron en el emblemático Harry's Bar de Via Veneto, escenario de los hechos ocurridos en mayo de 2024, donde, al concluir el encuentro, el fotógrafo le dio un beso en la mejilla al actor en señal de reconciliación.

Dépardieu no hizo declaraciones, pero aseguró al final que el encuentro había ido "muy bien", y su abogado, Fabrizio Siggio, confirmó que "se retiró la denuncia y, por lo tanto, el proceso se cerrará con el acuerdo de las partes" previsto oficialmente en la siguiente vista judicial.

Por su parte, el fotógrafo aseveró que hay que "perdonar siempre". "Lo más bonito es que volvamos a ser amigos como antes, porque su éxito y las fotos que le hice valen cada vez más", subrayó, en declaraciones a medios locales.

"Hoy he retirado la denuncia porque alguien ha pedido perdón -no solo a mí, sino a todos los italianos- y más respeto hacia un personaje al que he amado y siempre amaré como gran actor", agregó.

El pacto entre las partes, que involucra al conocido como "rey de los 'paparazzi'", de 90 años, a su pareja Magda Vavrusova y a Gérard Depardieu, se concretó apenas una semana antes de la audiencia judicial prevista para el 27 de enero.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024 cuando, según el denunciante, el actor le dio varios puñetazos y le tiró al suelo al intentar fotografiarlo mientras se encontraba en compañía de su mujer y otras dos personas en una terraza de Via Veneto.

En las anteriores vistas, el actor francés no se presentó en el Tribunal de Roma, cuya anterior vista se basó en el testimonio de Barillari, quien acusó al actor de golpearle al grito de "italianos, gente de mierda".

En su declaración, afirmó que se interpuso entre la mujer y el actor, momento en el que este le propinó "dos o tres puñetazos". Como resultado, cayó al suelo y tuvo que ser atendido por la ambulancia debido a los golpes en el rostro.

En aquel momento, el abogado de Dépardieu, Fabrizio Siggia, declaró a EFE que el testimonio del fotógrafo presentaba contradicciones y, por lo tanto, no era completamente fiable.

No obstante, este lunes se llegó a un acuerdo, lo que puso fin al proceso judicial tras la retirada de la denuncia que se realizará el próximo 27 de enero durante la audiencia.

No es la primera vez que el fotógrafo que plasmó el periodo de la 'Dolce Vita' en los años 50 y 60 acaba en el hospital, con un balance, en más de seis décadas de carrera, según él, de 200 visitas a urgencias, 11 costillas rotas, 1 puñalada y 76 cámaras destrozadas.

Gérard Depardieu se suma a su lista de "encontronazos", que también tuvo con Frank Sinatra, Mickey Rourke, Bruce Willis, Marlon Brando o Charles Aznavour, casi siempre en los restaurantes y hoteles de Via Veneto.