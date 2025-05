Denzel Washington recibe Palma de honor por sorpresa en Cannes

El actor estadounidense Denzel Washington, intérprete en títulos como "Malcom X", "Training Day" o "John Q", recogió este lunes una Palma de Oro de Honor, que fue entregada por sorpresa en Cannes.

Washington, de 70 años, ignoraba que se le iba a entregar este galardón cuando se presentó esta tarde en la Croisette para el estreno de "Highest 2 Lowest", la nueva película de Spike Lee, que se presentó en esta edición 78 del Festival de Cannes fuera de competición.

Cruzó la alfombra roja con el resto del equipo del filme, en el que también sobresalen figuras como Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Elijah Wright o el rapero A$AP Rocky, pero una vez dentro del Gran Teatro Lumière fue llamado al escenario.

"Tenemos algo especial que darle, señor Denzel Washington", dijo en tono misterioso Spike Lee al micrófono, mientras el delegado artístico del festival Thierry Frémaux, se acercaba con una caja, acompañado de la presidenta del certamen, Iris Knobloch.

"Es la Palma de Oro de honor para Denzel Washington", anuncio Frémaux, desatando un gran aplauso y ovaciones del público.

