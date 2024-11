Denzel Washington habla de su batalla con el alcohol

Denzel Washington reveló que ha tenido algunas batallas con el consumo de alcohol y drogas. En una entrevista reciente con Esquire, el actor de Gladiator II habló sobre su camino hacia la sobriedad .

Aunque Washington lleva 10 años sobrio, el actor admitió que haber consumido sustancias a lo largo de los años le ha "hecho mucho daño al cuerpo". De todo lo que probó, el vino se le quedó pegado a Denzel y el vicio lo llevó por un camino oscuro .

"El vino es complicado. Es un proceso lento, no es algo que te atrape de inmediato", añadió, hablando de su vicio. “Nunca me enganché con la heroína. Nunca me enganché con la cocaína. Nunca me enganché con las drogas duras. Me inyectaba droga igual que ellos, pero nunca me enganché… Y nunca me enganché con el alcohol. Tenía esta idea ideal de las catas de vino y todo eso, que era lo que hacía al principio. Y eso es algo muy sutil. Quiero decir, bebía lo mejor”.

Ese camino oscuro lo llevó de repente a su casa, ya que los Washington pensaron que sería una gran idea agregar una bodega a su casa. Y mientras llenaba su bodega con 'lo mejor', sus hábitos de gasto en vino comenzaron a dispararse. Pero Washington insistió en que nunca bebía mientras trabajaba.

"Aprendí a beber lo mejor. Así que me aseguraba de tomar los vinos del ‘61 y del ‘82, o lo que tuviéramos. El vino era mi debilidad, y eventualmente empezaba a abrir botellas de 4 mil dólares, solo porque era lo que quedaba.... Le he hecho mucho daño al cuerpo. Ya veremos. He estado limpio... Las cosas se están abriendo para mí ahora, como tener setenta años. Es real. Y está bien. Este es el último capítulo. Si llego a los treinta, ¿qué quiero hacer? Mi madre llegó a los noventa y siete. Estoy haciendo lo mejor que puedo”, expresó con sinceridad.

Dijo que dejó de beber mientras actuaba en los sets de sus películas. Dijo que bebía durante tres meses seguidos, luego se le pasaba la borrachera y filmaba una película.

Denzel habló con su "hermano pequeño", Lenny Kravitz , quien luego lo puso en contacto con un entrenador físico. Washington admitió que se sentía gordo mientras estaba en la alfombra roja de Macbeth. Sin embargo, todo eso quedó atrás ahora, y dijo: "Esos días se acabaron, hombre. Siento que me estoy volviendo fuerte. Ser fuerte es importante".

Señaló que el próximo mes de diciembre cumple 10 años de estar sobrio.

