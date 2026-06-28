Denuncian madre y hermana de Octavio Ocaña pérdida de patrimonio

Su hermana afirmó que, desde que el actor era menor de edad, su padre fue el encargado de administrar todos los recursos económicos.

La familia de Octavio Ocaña volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que su madre, Ana Lucía Ocaña, y su hermana, Bertha Ocaña, aseguraran que el dinero que el actor generó durante años de trabajo en televisión desapareció mientras estuvo bajo la administración de su padre, Octavio Pérez.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista, donde ambas expusieron presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los ingresos obtenidos por el intérprete conocido por su participación en la serie 'Vecinos'.

¿Qué dijo la hermana de Octavio Ocaña?

Bertha Ocaña afirmó que, desde que el actor era menor de edad, su padre fue el encargado de administrar todos los recursos económicos derivados de su carrera artística.

"Cuando Octavio fue muy chico todo el dinero fue administrado por mi papá y no sabría decirte en qué paró ese dinero, pero nunca paró en propiedades, inversiones, ni en algo que beneficiara a mi hermano o que él tuviera algo a su nombre".

Según explicó, no existen registros de bienes o inversiones que reflejen el patrimonio que el actor pudo haber acumulado durante los años que trabajó en televisión.

"Mi hermano tendría 28 y él seguiría sin nada".

Acusan falta de apoyo económico tras el divorcio

Ana Lucía Ocaña también rechazó las versiones difundidas por su exesposo sobre un supuesto apoyo económico posterior a su separación. Durante la entrevista aseguró que nunca recibió pensión y que las declaraciones de Octavio Pérez no corresponden a la realidad.

"Esta persona, padre de mis hijos, cuando le dan el derecho de hablar siempre dice muchas mentiras, en todo miente".

Bertha respaldó la versión de su madre y sostuvo que cuentan con pruebas para demostrar que no existió ningún tipo de manutención económica.

Revelan detalles de la separación familiar

La madre del actor relató que fue ella quien impulsó el proceso de divorcio y aseguró que tomó la decisión tras diversos problemas en la relación. Además, señaló que su expareja mantenía una relación con otra persona durante el matrimonio.

Las declaraciones reavivaron el conflicto familiar que ha permanecido en la esfera pública desde la muerte de Octavio Ocaña y abrieron nuevos cuestionamientos sobre el destino de los recursos que el actor obtuvo a lo largo de su carrera artística.