Denuncian a la cantante Rosalía por fumar en un pódcast

Una organización denunció a la cantante por fumar durante la grabación de un pódcast, al considerar que la conducta contraviene la normativa vigente en España.

La organización Nofumadores.org presentó una denuncia contra la cantante Rosalía y la creadora de contenido Esty Quesada, conocida en redes como "Soy una pringada", por fumar durante la grabación de un pódcast, al considerar que la conducta contraviene la normativa vigente en España.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la asociación informó que recurrió ante las autoridades no solo por la actuación de ambas participantes, sino también por la posible responsabilidad del medio que produce y difunde el programa.

De acuerdo con la agrupación, durante una entrevista en el pódcast Special People Club, Rosalía detuvo la conversación para encender un cigarro en lo que describen como un espacio cerrado de trabajo e invitó a la conductora a fumar. Aunque Quesada comentó que no es fumadora habitual, aceptó el cigarro y expresó que le agrada "hablar a caladas", mientras ambas aparecían fumando frente a cámara.

Nofumadores.org sostiene que estos hechos podrían representar una doble infracción a la ley antitabaco española: por un lado, fumar en un espacio interior que tendría carácter laboral; y por otro, incumplir la prohibición de mostrar a presentadores, colaboradores o invitados consumiendo tabaco o exhibiendo marcas en medios de comunicación y servicios digitales.

La asociación añade que también podría configurarse una violación a la Ley General de Comunicación Audiovisual, la cual impide cualquier forma de promoción, publicidad o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales, incluidas plataformas en línea y servicios bajo demanda.

Según la organización, en la versión original del video se apreciaba claramente la marca del cigarro. Posteriormente, tras la polémica generada en redes sociales, el material fue retirado de manera temporal y más tarde republicado con la imagen del cigarro difuminada.

Al respecto, la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, señaló que ocultar visualmente el producto no elimina el mensaje ni el acto de fumar, ya que, afirmó, el consumo sigue siendo identificable y puede interpretarse como una forma de normalización ante audiencias jóvenes, especialmente tratándose de figuras con millones de seguidores.

La organización, que promueve la protección frente al humo de tabaco, recordó además que no es la primera vez que señala a la artista, pues en diciembre de 2024 ya había interpuesto otra denuncia por la aparición de cigarros de una marca reconocida en sus redes sociales.