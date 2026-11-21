Una actriz presentó una denuncia por hechos ocurridos durante el rodaje de “Thalasso”, en 2018; el director Guillaume Nicloux también fue señalado

El actor francés Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq son objeto de una investigación judicial en Francia luego de que una actriz los denunciara por presuntas agresiones sexuales durante el rodaje de la película “Thalasso”, en diciembre de 2018.

La denuncia fue presentada en mayo de 2025 y también señala al director de la cinta, Guillaume Nicloux, por presunta complicidad en violación y agresiones sexuales, además de la grabación de imágenes de carácter íntimo sin consentimiento.

El caso fue dado a conocer por el medio francés Mediapart y posteriormente confirmado por fuentes cercanas a la investigación citadas por la agencia AFP. Las indagatorias fueron asignadas a la policía judicial de París.

Los hechos habrían ocurrido durante una escena de “Thalasso”

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 2018 en el hotel Thalazur, ubicado en Cabourg, Normandía, durante la filmación de una escena en la que participaban Depardieu y Houellebecq, quienes interpretaban versiones de sí mismos.

La actriz, identificada con el nombre ficticio de Alexandra, tenía 32 años en ese momento. Según su testimonio, durante una escena de celebración habría sido llevada a una cama y sometida a actos sexuales que no estaban contemplados en el guion.

La intérprete acusa a Depardieu de agredirla sexualmente mientras Houellebecq la sujetaba. También señala al escritor por otros actos de naturaleza sexual sin su consentimiento.

La denunciante sostiene que intentó apartarse de la situación y que posteriormente experimentó sentimientos de humillación y vergüenza. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados.

Guillaume Nicloux también fue señalado

El director Guillaume Nicloux enfrenta señalamientos por presunta complicidad en los delitos denunciados y por la grabación de imágenes íntimas que habrían vulnerado la privacidad de la actriz.

En declaraciones recogidas por Mediapart, el cineasta afirmó que durante la filmación no observó ninguna situación de coacción física o verbal. Sin embargo, reconoció que hubo cambios imprevistos en la escena y dijo sentirse afectado por lo que la intérprete relató posteriormente, además de ofrecerle disculpas.

Según las publicaciones sobre el caso, la actriz solicitó que las imágenes de la escena fueran destruidas. También se reportó que, después del rodaje, se acordó con la producción la eliminación del material.

Depardieu enfrenta otros procesos por violencia sexual

La nueva denuncia se conoce días después de que Gérard Depardieu desistiera de la apelación contra la condena que recibió en 2025 por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película “Les Volets Verts”, en 2021. La sentencia de 18 meses de prisión, suspendida, quedó firme tras su decisión.

El actor también enfrenta otro procedimiento relacionado con las acusaciones de violación y agresión sexual presentadas por la actriz Charlotte Arnould, por hechos que habrían ocurrido en 2018. Depardieu ha rechazado esas acusaciones.

Por su parte, ni el actor ni Houellebecq respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la nueva denuncia, de acuerdo con los reportes de prensa.

La investigación por los hechos ocurridos durante el rodaje de “Thalasso” continúa en Francia. Los señalamientos contra Depardieu, Houellebecq y Nicloux son materia de indagatoria y los tres mantienen la presunción de inocencia.