Denuncia Fátima Bosch ataques en redes tras ganar Miss Universo

Fátima Bosch denunció que ha recibido mensajes violentos y de odio tras haberse coronado como Miss Universo 2025 el 21 de noviembre, en medio de las acusaciones de un supuesto fraude para lograr el título.

La modelo mexicana reveló en Instagram que ha recibido este tipo de mensajes durante los últimos días, relacionados con las dudas que han circulado en redes sociales sobre su triunfo en el certamen de belleza en Tailandia.

“¡Espero que mueras mañana! ¡Tú y tu familia! ¡Fraude! ¡Qué vergüenza! ¡Espero que nunca encuentres felicidad y el karma te encuentre pronto! ¡Muere!”, es tan solo uno de los mensajes que mostró la reina de belleza en una de sus imágenes.

En respuesta, Bosch cuestionó: "¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”.

Si bien dijo que sus valores y autoestima permanecen firmes, comentó que este tipo de agresiones sí pueden hacer un daño profundo a otras personas mental y emocionalmente.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Bosch recordó que millones de mujeres en el mundo han vivido “en carne propia” este tipo de ataques.

Al respecto, aseveró que la violencia nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados.

“No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar. A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene. Seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar”, enfatizó.

La publicación de Bosch ocurre luego de que el pianista franco-libanés Omar Harfouch cuestionara la credibilidad del resultado de la competición tras informar de su renuncia como juez del concurso, al alegar falta de transparencia y una supuesta "votación secreta" que determinó las 30 clasificadas sin evaluación del jurado.

El artista también anunció su intención de demandar a la Organización Miss Universo (MUO) por presuntos delitos como abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses, y tildó a Bosch como "una miss universo de mentira".

Harfouch asegura que, en una entrevista grabada 24 horas antes de la coronación y que en principio se emitirá el próximo año, declaró que México obtendría el triunfo porque Rocha mantiene "negocios" con el padre de Bosch.

El lunes, el presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, negó las acusaciones y anunció acciones legales contra medios que hayan difundido informaciones que considere difamatorias.