Demon Hunters se cuela en los Globos de Oro con tres nominaciones

'K-Pop Demon Hunters' competirá en las categorías a mejor película animada, logro cinematográfico y de taquilla y canción original

La sensación musical 'K-Pop Demon Hunters' ('Las guerreras K-pop') ha conseguido tres nominaciones en unos Globos de Oro que han dejado fuera la aclamada quinta y última temporada de 'Stranger Things'

El fenómeno del k-pop agrandó su leyenda y competirá en las categorías a mejor película animada, logro cinematográfico y de taquilla y canción original, por 'Golden'.

Es la primera canción coreano-estadounidense en recibir el reconocimiento de los Globos de Oro, considerados la antesala de los Óscar, en la categoría de canción original.

Competirá así con 'Dream as One', la canción interpretada por la estrella estadounidense Miley Cyrus para la tercera entrega de 'Avatar; así como 'I Lied to You', de 'Sinners' ('Los pecadores'); 'No Place Like Home' y 'The Girl in the Bubble', del musical 'Wicked: For Good', así como 'Train Dreams', título de la película homónima.

Desde su estreno, el pasado 20 de junio, el proyecto dirigido por por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha parado de cosechar seguidores en Netflix -aunque también se ha estrenado en salas en Estados Unidos y en Asia-, rompiendo récords y consolidando al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La película sobre un grupo femenino de K-pop que persigue demonios míticos se convirtió el pasado agosto en la película más vista de la plataforma de contenidos en línea con 236 millones de visualizaciones, según datos de Netflix.

La canción 'Golden' superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.