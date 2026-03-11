Demandan al presidente de Paramount por 150 millones de dólares

La demanda asegura que el ejecutivo incumplió un acuerdo verbal relacionado con asesoría en manejo de crisis mediáticas y la producción de una serie

Jeff Shell, presidente de Paramount Skydance, enfrenta una demanda por 150 millones de dólares presentada por el apostador de Las Vegas R.J. Cipriani, quien asegura que el ejecutivo incumplió un acuerdo verbal relacionado con asesoría en manejo de crisis mediáticas y la producción de una serie de televisión.

De acuerdo con información publicada por el Los Angeles Times, la querella consta de 67 páginas y fue presentada el lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

En el documento legal, Cipriani sostiene que durante un periodo de tiempo proporcionó a Shell información sobre artículos periodísticos que podrían afectarlo y le brindó recomendaciones para enfrentar posibles controversias públicas.

"Este caso surge de la forma más antigua de fraude: un hombre poderoso tomó todo lo que un hombre menos poderoso tenía para ofrecer, prometió devolverle el dinero, le mintió cuando le preguntó al respecto y luego se negó a compensarlo en absoluto", señala la demanda.

Según el demandante, como parte del acuerdo verbal el directivo se comprometió a respaldar la producción de una serie televisiva titulada 'Star Serenade'. En ese proyecto, Cipriani y su esposa debían figurar como coproductores ejecutivos, algo que finalmente no se concretó.

Acusaciones incluyen supuesta información confidencial

La demanda también afirma que Shell habría compartido con el apostador información que considera sensible sobre la industria del entretenimiento. Entre los datos mencionados se encuentra su presunta opinión de que Paramount estaría pagando una cifra excesiva por Warner Bros. Discovery.

Paramount Skydance anunció recientemente un acuerdo para adquirir el estudio en una operación valuada en 111 mil millones de dólares, cifra que superó la oferta presentada por Netflix, estimada en 110 mil millones.

Cipriani también afirma haber recibido información anticipada sobre un contrato multimillonario relacionado con los derechos de transmisión de las peleas de UFC, cuyo valor rondaría los 7,700 millones de dólares, casi un mes antes de que se hiciera público.

Intentaron resolver la disputa antes de la demanda

El apostador había advertido previamente que presentaría una acción legal contra el ejecutivo si no se resolvía el conflicto. Finalmente cumplió esa amenaza al formalizar la demanda ante la corte.

En el documento judicial se señala que Cipriani considera que Shell buscaba evitar la publicación de historias negativas sobre su persona.

La denuncia también menciona que ambas partes se reunieron el pasado 2 de febrero en la oficina de un abogado con la intención de llegar a un acuerdo. Durante ese encuentro, según la versión del demandante, Shell habría dejado claro que no estaba dispuesto a compensarlo ni a participar en la producción del proyecto televisivo.

Asimismo, el escrito sostiene que el presidente de Paramount Skydance habría ofrecido un préstamo personal de 150 mil dólares como alternativa para resolver el conflicto, propuesta que finalmente no puso fin a la disputa.