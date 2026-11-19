Según su versión, ambos grababan un video cuando Smith comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia, que después se convirtieron en contacto físico

El actor Will Smith suma un nuevo escándalo a su historial, luego de que se diera a conocer una demanda en su contra por presunto abuso sexual, presentada por una persona cercana a él, por hechos que datan de 2019. El presunto afectado sería Bilaal Salaam, quien en algún momento también fue su colaborador.

Bilaal Salaam señala presunto contacto sin consentimiento

De acuerdo con los documentos difundidos por un portal de internet, el actor habría tocado a Salaam sin su consentimiento después de terminar las grabaciones del live action de “Aladdín”. Según su versión, ambos grababan un video cuando Smith comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia, que después se convirtieron en contacto físico; asegura que el actor le tocó sus partes íntimas durante varios segundos.

Bilaal también afirmó que, tras el incómodo momento, el actor le ofreció disculpas, le dijo que estaba ebrio y le pidió mantener la situación en discreción para evitar que su imagen pública se viera afectada.

Equipo legal de Will Smith niega la acusación

A través de su equipo legal, el artista respondió a la acusación y negó rotundamente los hechos ante el mismo portal: “Esta acusación es falsa. Nunca sucedió”.