Una aseguradora acusa al actor de activar accidentalmente un rociador contra incendios en un hotel de Nuevo México y reclama más de seis millones de dólares

El actor estadounidense Stephen Baldwin enfrenta una demanda por más de seis millones de dólares, luego de que una aseguradora lo señalara como presunto responsable de activar el sistema de rociadores contra incendios de un hotel en Nuevo México, Estados Unidos, lo que habría provocado daños en distintas áreas del inmueble.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la reclamación está relacionada con un incidente ocurrido durante una estancia del actor en el Hotel St. Francis, ubicado en Santa Fe, en julio de 2024. La compañía de seguros busca recuperar el dinero que pagó para cubrir las reparaciones derivadas de la inundación.

¿Qué ocurrió en el hotel donde se hospedó Stephen Baldwin?

Según los documentos judiciales citados por el medio, Baldwin habría tenido contacto con el rociador contra incendios instalado en el baño de su habitación mientras utilizaba una toalla. El propio actor habría explicado al personal del establecimiento que golpeó accidentalmente el dispositivo.

La aseguradora sostiene que ese contacto provocó la activación del sistema y una descarga de agua que se extendió por diferentes espacios del histórico hotel.

Entre las áreas afectadas se mencionan varias habitaciones para huéspedes, pasillos, techos y paredes. Los daños habrían requerido trabajos importantes de limpieza, reparación y restauración.

La aseguradora reclama más de seis millones de dólares

La compañía Westfield Insurance, que tenía asegurado al hotel operado por Heritage Hotels and Resorts, afirma que desembolsó más de seis millones de dólares para cubrir las pérdidas ocasionadas por el incidente.

Ahora, la empresa busca que Stephen Baldwin reembolse esa cantidad mediante una demanda civil por presunta negligencia. En la reclamación sostiene que el actor no tuvo el cuidado razonable al utilizar la habitación y que sus acciones provocaron la activación del dispositivo.

La aseguradora también argumenta que Baldwin se negó a cubrir el monto reclamado después de que se le solicitara el pago.

Abogados de Stephen Baldwin buscan trasladar el caso

Tras la presentación de la demanda, los representantes legales del actor entregaron una notificación para solicitar que el procedimiento deje la Corte Suprema de Nueva York y sea trasladado a otro tribunal.

Hasta el momento de los reportes, Stephen Baldwin no había ofrecido una declaración pública sobre la reclamación. Tampoco se había informado de una resolución judicial que determinara su responsabilidad por los daños.

El caso permanece en el ámbito civil, por lo que las acusaciones de negligencia forman parte de los argumentos de la aseguradora y no constituyen una responsabilidad establecida por un tribunal.