Demandan a Kevin Costner por falta de pago en la saga 'Horizon'

El actor y director estadounidense Kevin Costner ha sido demandado por el impago del vestuario del segundo capítulo de la saga "Horizon", que él mismo realiza, informó The Hollywood Reporter (THR).

La producción, que llegó a un acuerdo en otra demanda por impago en la renta de vestuario a principios de este año, también enfrenta procedimientos legales por incumplimiento de un contrato de cofinanciación con la distribuidora New Line Cinemas.

Costner continúa buscando fondos para terminar las películas que componen esta saga de épicos westerns, mientras debe responder a la demanda por no pagar el alquiler del vestuario de "Horizon: An American Saga — Capítulo 2".

Western Costume presentó el lunes en un tribunal estatal de California una demanda por incumplimiento de contrato contra Costner y su productora, Territory Pictures. Exige aproximadamente 440.000 dólares por gastos de vestuario impagados, entre otras cosas, que incluyen presuntos daños a algunos de los trajes, según THR.

La demanda se presentó mientras Costner, con crecientes problemas legales y financieros, sigue adelante con sus planes para hacer culminar su proyecto.

Conseguir la financiación necesaria ha sido una ardua batalla. El año pasado, se reunió con altos funcionarios saudíes y les pidió ayuda para costear la tercera y la cuarta entrega, aunque las conversaciones no culminaron en un acuerdo.

"Horizon: An American Saga — Capítulo 2" debía estrenarse el año pasado, pero se suspendió después de que la primera recaudara solo 38.7 millones de dólares con un presupuesto de 100 millones. Actualmente no tiene fecha de estreno.

Western Costume ha presentado una factura de 2024 por aproximadamente 134,000 dólares en alquiler de vestuario. La producción "no pagó la tarifa acordada por el vestuario ni lo devolvió intacto", afirma la denuncia.

A principios de este año, la productora de Horizon llegó a un acuerdo en otra demanda que la acusaba de no pagar los alquileres del Capítulo 1 y su secuela.

La denuncia no menciona el Capítulo 3, que no estaba completamente financiado el año pasado y permanece en el limbo.

Costner, de 69 años y con una larga carrera de éxitos -y de fracasos- a sus espaldas, decidió arriesgarlo todo por un gran sueño: contar su versión de la conquista del Oeste en 'Horizon', un gigantesco proyecto de cuatro partes, la primera de las cuales ya se ha estrenado.

Para costear las dos primeras entregas, el actor ha hipotecado sus cuatro casas, como explicó en la presentación de su proyecto en el Festival de Cannes en 2024, donde contó divertido que si esto sale mal, sus siete hijos se quedarán sin hogar y tendrán que buscarse la vida.