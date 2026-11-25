El director de 'Michael' enfrenta una demanda de US$50 mil por presuntamente golpear a un gerente de bar con una pistola. Su representante niega las acusaciones

Antoine Fuqua, director de la película biográfica "Michael", enfrenta una demanda civil en Los Ángeles, California, por presunta agresión, lesiones y daño emocional contra el encargado de un bar, quien asegura que el cineasta lo golpeó en el rostro con una pistola y lo amenazó de muerte.

La denuncia también señala a Brando Fuqua, hijo del director, como presunto participante en el altercado ocurrido el 14 de febrero de 2026 en el establecimiento Good Times at Davey Wayne's, en Hollywood.

William Rosenthal, subgerente del lugar y demandante en el caso, presentó la querella el 20 de noviembre ante un tribunal de Los Ángeles. En ella reclama una indemnización de al menos 50 mil dólares, además de gastos médicos y otros daños.

El conflicto habría comenzado por negarles la entrada al bar

De acuerdo con la versión expuesta en la demanda, Rosenthal se encontraba encargado del acceso al establecimiento cuando rechazó el ingreso de un grupo de cinco personas, entre quienes presuntamente estaban los hijos de Antoine Fuqua, debido a que algunos integrantes parecían estar bajo los efectos del alcohol.

El documento sostiene que, después de negarles el acceso, una persona del grupo escupió al empleado y la hija del cineasta lo insultó y amenazó. Ante la situación, Rosenthal les pidió que se retiraran del lugar.

La denuncia indica que aproximadamente una hora después Antoine Fuqua regresó y confrontó al trabajador, a quien acusó de haber utilizado gas pimienta contra su hija. Rosenthal negó esa acusación.

Acusan al director de golpear al empleado con una pistola

Según el relato presentado ante el tribunal, durante la confrontación Fuqua habría sacado un arma de fuego y golpeado al empleado en el rostro. Rosenthal también sostiene que el director utilizó expresiones racistas y antisemitas, además de amenazarlo de muerte.

La demanda señala que Brando Fuqua se incorporó al altercado y lanzó un golpe hacia el rostro del trabajador con otra arma. Posteriormente, de acuerdo con el documento, padre e hijo habrían apuntado sus pistolas contra Rosenthal antes de abandonar el lugar.

El demandante afirma que sufrió una lesión en la cabeza, fractura de nariz, heridas en la piel y cicatrices. También reportó afectaciones psicológicas, entre ellas estrés postraumático, ansiedad y angustia emocional, algunas de las cuales considera que podrían dejarle consecuencias permanentes.

Antoine Fuqua niega las acusaciones

Ante la presentación de la demanda, el representante del cineasta rechazó los señalamientos. Allan Nierob, publicista de Fuqua, declaró al medio Deadline: "Lo que se afirma en esa presentación sobre Antoine no es cierto".

La defensa del director también negó las acusaciones ante otros medios de comunicación. Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una demanda civil y no representan una determinación judicial sobre la responsabilidad de los involucrados.

Antoine Fuqua es conocido por dirigir películas como "Día de entrenamiento" y la saga "El justiciero". Recientemente estuvo al frente de "Michael", la producción biográfica sobre la vida del cantante Michael Jackson, protagonizada por Jaafar Jackson.

El cineasta también tiene previsto dirigir una segunda entrega de la película. Mientras tanto, la demanda presentada por William Rosenthal deberá avanzar ante las autoridades judiciales de California.