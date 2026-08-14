Demanda contra patrimonio de Michael Jackson irá a arbitraje

Un juez federal determinó que la demanda por presunto tráfico sexual infantil deberá resolverse mediante un arbitraje confidencial

Una demanda por presunto tráfico sexual infantil contra el patrimonio de Michael Jackson no continuará en un tribunal público, luego de que un juez federal determinara que el conflicto debe resolverse mediante un proceso de arbitraje confidencial.

La resolución fue emitida el miércoles 12 de agosto por el juez de distrito de Estados Unidos Hernán D. Vera, quien desestimó las reclamaciones presentadas por los hermanos Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio.

El juez consideró que un acuerdo alcanzado entre los hermanos y el patrimonio del cantante en 2019 establece de manera clara que las disputas relacionadas deben someterse a un arbitraje privado.

Aunque los Cascio argumentaron que dicho acuerdo era inválido porque, según ellos, fueron presionados para firmarlo, el tribunal determinó que ese cuestionamiento también deberá ser evaluado por un árbitro y no mediante un juicio público.

La decisión no determina la veracidad de las acusaciones de abuso formuladas por los hermanos, sino que establece el mecanismo legal mediante el cual deberán resolverse sus reclamaciones.

Los Cascio cambiaron su postura sobre Jackson

Los hermanos crecieron cerca de Michael Jackson y durante años se consideraron parte de su círculo familiar. Incluso defendieron públicamente al cantante frente a las acusaciones de abuso sexual que enfrentó durante su vida.

Sin embargo, en una demanda presentada en febrero de 2026, los cuatro hermanos aseguraron que Jackson los había abusado sexualmente durante su infancia a lo largo de más de una década.

Los Cascio señalaron que el documental de HBO Leaving Neverland, estrenado en 2019, influyó en el cambio de postura que posteriormente tuvieron respecto al cantante.

El patrimonio del artista ha negado categóricamente las acusaciones y anteriormente calificó la demanda como un intento de obtener dinero. También ha señalado que los hermanos defendieron durante años la inocencia de Jackson antes de presentar sus nuevas acusaciones.

En el acuerdo de 2019, el patrimonio habría pagado a los Cascio 3.5 millones de dólares, sin reconocer responsabilidad o irregularidad alguna. El documento incluía la cláusula que ahora llevó el caso al arbitraje.

La familia buscará justicia en privado

Howard King, abogado de los hermanos Cascio, expresó su decepción por la resolución y cuestionó que la validez del acuerdo vaya a ser analizada por un árbitro en lugar de un jurado.

El abogado sostuvo que la familia esperaba llevar ante un tribunal público las acusaciones de abuso y el supuesto encubrimiento posterior. Ahora, agregó, los hermanos tendrán que continuar su búsqueda de justicia mediante un procedimiento privado.

El patrimonio de Michael Jackson no emitió comentarios inmediatos sobre el fallo.

Michael Jackson murió en 2009 y nunca fue condenado penalmente por abuso sexual infantil. En 1994 llegó a un acuerdo en una demanda civil sin admitir responsabilidad, mientras que en 2005 fue absuelto de los cargos que enfrentaba en un juicio penal.

Las acusaciones contra el cantante volvieron a cobrar fuerza tras el estreno de Leaving Neverland, documental que presentó los testimonios de Wade Robson y James Safechuck. El patrimonio de Jackson ha rechazado esas acusaciones y ha cuestionado públicamente el contenido de la producción.