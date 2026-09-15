Dejan los Premios Emmy noche de sorpresas y triunfos históricos

La 78.ª edición de los galardones dejó triunfadores históricos en televisión, sorpresas con celebridades y momentos de nostalgia.

La 78.ª edición de los Premios Emmy se celebró este lunes por la noche en el Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, dejando una jornada histórica para la televisión en la que la producción "Widow's Bay" se consagró como la gran triunfadora de la noche al cosechar seis galardones durante la ceremonia estelar, alcanzando un acumulado global de 14 premios en la temporada.

La ceremonia estuvo llena de momentos inesperados, reencuentros y sorpresas que rápidamente se convirtieron en tema de conversación, comenzando con Mariska Hargitay, quien sorprendió al abrir la noche con un número musical al ritmo de “I Love Rock ‘N’ Roll”.

Uno de los momentos más inesperados llegó con Taylor Swift, quien apareció en un segmento pregrabado de Law & Order: Special Victims Unit. La participación tuvo todavía más sentido porque la cantante es fan declarada de la serie y hasta una de sus gatas lleva el nombre de Olivia Benson, el personaje interpretado por Mariska Hargitay.

La nostalgia también se apoderó de la ceremonia con el reencuentro de Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz, quienes volvieron a ponerse frente a frente como Buffy y Angel al celebrar los 30 años de Buffy the Vampire Slayer. Ambos bromearon sobre el destino de sus personajes, regalando uno de los momentos más queridos de la noche para los fans de la serie.

Y hablando de grandes momentos, Jean Smart volvió a conquistar el Emmy como mejor actriz de comedia por Hacks, convirtiéndose en la primera intérprete en ganar esa categoría por cada temporada de una misma serie. Mientras tanto, Matthew Rhys hizo historia al llevarse dos premios en la misma noche en categorías protagónicas diferentes.

Pero también hubo espacio para el romance: Tom Pelphrey aprovechó su discurso después de ganar como actor de reparto por Task para dedicarle unas emotivas palabras a su pareja, Kaley Cuoco, quien además está embarazada. Así, entre música, nostalgia, sorpresas y momentos románticos, los Emmy 2026 demostraron que la televisión también sabe regalarnos momentos dignos de una gran historia.

Por su parte, la gala otorgó el prestigioso Premio Humanitario Bob Hope al actor Michael J. Fox. En las categorías principales de drama y miniserie, "The Pitt" se llevó el galardón a Mejor serie de drama, mientras que "DTF St. Louis" conquistó la categoría de Mejor miniserie.

Ganadores de los Emmy 2026

Mejor serie de comedia: "La bahía de la viuda" ("Widow's Bay" )

Mejor serie de drama: "The Pitt"

Mejor miniserie/serie limitada: "DTF St. Louis"

Actor, serie de comedia: Matthew Rhys ("Widow's Bay")

Actriz, serie de comedia: Jean Smart ("Hacks")

Actor, serie de drama: Noah Wyle ("The Pitt")

Actriz, serie de drama: Rhea Seehorn ("Pluribus")

Actor, serie limitada, antología o película: "La bestia que hay en mí" ( Matthew Rhys / "The Beast In Me")

Actriz, serie limitada, antología o película: "Criaturas extraordinariamente brillantes" (Sally Field / "Remarkably Bright Creatures")

Actor de reparto, serie de comedia: Stephen Root ("Widow's Bay")

Actriz de reparto, serie de comedia: Kate O'Flynn ("Widow's Bay")

Actor de reparto, serie de drama: Tom Pelphrey ("Task" / "Tarea")

Actriz de reparto, serie de drama: Allison Janney ("The Diplomat" / "La diplomática")

Actor de reparto, serie limitada/miniserie: David Harbour ("DTF St. Louis")

Actriz de reparto, serie limitada/miniserie: Linda Cardellini ("DTF St. Louis")

Realidad o competencia: "Los traidores"

Programa de humor y variedades: "El programa nocturno con Stephen Colbert"

Dirección, serie de drama: Saul Metzstein ("Caballos lentos")

Dirección, serie de comedia: Hiro Murai ("Widow's Bay")

Guion, serie de comedia: Katie Dippold ("Widow's Bay")

Con información de Fernanda Izaguirre.