¡Deja el retiro! Woody Allen dirigirá su película número 51

El director neoyorquino liderará el rodaje de su película número 51, una comedia romántica aún sin título que comenzará a filmarse el próximo lunes en Madrid

Cuatro años después de haber anunciado su retiro de la industria cinematográfica debido a los vertiginosos cambios en los esquemas de distribución, el cineasta estadounidense Woody Allen confirmó su regreso.

El director neoyorquino liderará el rodaje de su película número 51, una comedia romántica aún sin título que comenzará a filmarse el próximo lunes en Madrid y Aranjuez.

Durante la presentación oficial del proyecto, que contó con la presencia de los mandatarios madrileños Isabel Díaz y José Luis Martínez, quienes le obsequiaron una guitarra española al cineasta. Allen explicó los motivos detrás de su retorno a la dirección a pesar de lo exigente que resulta la labor cinematográfica en la actualidad.

"Sí dije que me iba a retirar y quiero hacerlo; es agotador hacer una película, es un trabajo muy duro y difícil el cine. Ahora se ha pasado a la televisión o es muy rápido: antes iba la película y duraba meses en cines, a veces un año; ahora duran dos semanas y ya se está pasando en la tv. No estoy tan entusiasmado de hacer una película, pero no podía rechazar esta", confesó el realizador de 90 años.

Una trama con el sello del autor

El nuevo largometraje estará protagonizado por la actriz estadounidense Alexi Wasser y el actor español Peter Vives, acompañados en el elenco por Jordi Mollá. La trama girará en torno a un diplomático y su pareja en medio de una red de pasiones e intriga.

"Es una comedia con romance, con intriga, con una infidelidad, con todos los ingredientes que a mí me gustan y que puede ser una buena historia. Claro, cuando haces una película nunca sabes: puede ser buena, terrible o maravillosa, pero bueno, eso está por verse", apuntó el creador de clásicos como Annie Hall, Hannah y sus hermanas, Vicky Cristina Barcelona y Medianoche en París.

Un proyecto impulsado desde Venecia

Miguel Morales, representante de la productora española Wandavision, detalló que la alianza con el realizador comenzó a gestarse hace tres años durante el Festival de Cine de Venecia, donde Allen presentaba su trabajo previo.

Aunque inicialmente la producción le propuso filmar en las Islas Canarias por incentivos fiscales, el director insistió en filmar en Madrid, ciudad a la que profesa una gran admiración.

El rodaje se extenderá durante seis semanas en distintas locaciones de Madrid y Aranjuez, marcando el retorno de una de las figuras más prolíficas del cine contemporáneo a los escenarios europeos.