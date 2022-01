'Deja de escuchar a un muerto': Padre de Octavio Ocaña

La madre del fallecido actor compartió el dolor que ha sufrido estos meses tras la trágica muerte de su hijo.

Por: Brenda González

enero, 19, 2022 18:49

La muerte del joven actor Octavio Ocaña sigue causando dolor a su familia, específicamente a su mamá Ana Lucía Ocaña, quien compartió que se siente "derrotada, devastada y cada día más dolida".

Hace casi tres meses que el actor de "Vecinos" perdió la vida en circunstancias todavía no muy claras, pues recibió un balazo tras una persecución que terminó en estrellamiento.

En una entrevista para el programa "Sale el Sol" la madre de Octavio dijo que no puede dejar de escuchar los mensajes de audio de su hijo, a pesar de los regaños de su esposo.

"Mi esposo me regaña mucho porque yo tengo todavía su WhatsApp, no elimino nada, me dice: ´Deja de escuchar a un muerto´, le digo: ´Es que para mí no hay un muerto, para mí él está vivo´", compartió Ana Lucia con voz entrecortada.

Escuchando estos mensajes, es una forma en que sobrelleva el dolor de perder a un hijo y así vivir su duelo.

"Para mí es estar oyendo una voz que ya no volveré a oír. Le digo a Dios: ´¿Por qué me pasó esto?´, a mi también me mataron, es muy fuerte este dolor", señaló.

Ana Lucia también reveló que no tiene apetito desde que su hijo falleció, razón por lo que ha perdido mucho peso, además confesó que solo "vive por vivir" aunque intenta salir adelante por su esposo e hijas.

"Cuando pierdes un hijo y más en la manera que yo perdí al mío, trato de ser un poquito más fuerte delante de mis hijas, de mi esposo porque los derroto también con mi dolor, pero es inevitable. Hablar de él es tan fuerte, tan desgarrador, así lo dejan a uno, desgarrada", expreso la madre de Octavio.