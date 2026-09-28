Deja Carlos Trejo la segunda temporada de La Granja VIP

Concursantes y televidentes definieron el rumbo de la competencia tras una serie de dinámicas y tensiones dentro de las instalaciones.

Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de la segunda temporada de La Granja VIP tras una intensa gala de eliminación marcada por sorpresas, sanciones y revelaciones entre los participantes.

La jornada comenzó con una dinámica encabezada por el conductor Adal Ramones, quien cuestionó a los concursantes salvados que se encontraban en la sala sobre quién debería abandonar la competencia y sus motivos. Sin embargo, los granjeros desconocían que estaban escuchando en tiempo real todo lo expresado por sus compañeros. Tras este momento de tensión, La Bebeshita fue anunciada como la primera salvada por el voto del público.

Durante el desarrollo de la gala se anunciaron las designaciones del “Peón de Oro”, obteniendo la inmunidad para no ser nominado bajo ese rol durante la siguiente semana; este lugar se lo ganó Kunno.

Por su parte, Kunno eligió a Ivonne como la peor de la semana, asignándole el puesto de peón por tercera semana consecutiva. Asimismo, Carlos Trejo tuvo que asumir la posición de peón luego de que los videos semanales revelaran un intercambio de lugar con Kevin.

El proceso de salvación continuó con Manelyk asegurando su permanencia como la segunda salvada de la noche. Con ello, la lista de riesgo quedó conformada por Ivonne, Carlos Trejo y Pablo Montero, sumándose Azalia como la cuarta peón tras la nominación del público. Posteriormente, Kenny se convirtió en la tercera participante salvada, dejando la definición final en la que se confirmó la salida del “Cazafantasmas” como el nuevo expulsado del reality show. Tras la eliminación de Trejo, Pimpinela fue agregada como peón para asumir las tareas dentro de la granja.