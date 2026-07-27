Defiende Itatí López a su mamá tras polémica con Vadhir Derbez

La influencer aseguró que Doña Silvia no buscó incomodar al actor; ambas partes reconocieron lo ocurrido y afirmaron que el incidente quedó aclarado

Itatí López salió en defensa de su mamá, Doña Silvia, luego de que un video en el que aparece dándole una nalgada a Vadhir Derbez durante una fiesta se viralizara en redes sociales y desatara una ola de reacciones entre los usuarios.

La influencer aseguró que su madre nunca tuvo la intención de incomodar al actor y explicó que el gesto ocurrió de manera espontánea durante una convivencia entre amigos.

Las imágenes muestran a Vadhir Derbez bailando con otros invitados cuando Doña Silvia se acerca y le da un par de nalgadas. Instantes después, el actor voltea hacia ella y cambia su expresión, dejando ver su incomodidad.

El video comenzó a difundirse rápidamente en distintas plataformas, donde usuarios debatieron sobre los límites del contacto físico y la importancia del consentimiento, incluso cuando este tipo de situaciones ocurre en reuniones sociales.

Itatí López asegura que no hubo mala intención

Tras la polémica, Itatí López abordó el tema durante una transmisión en vivo y pidió que no se interpretara la acción de su madre como un intento de faltar al respeto al actor.

La creadora de contenido afirmó que Doña Silvia actuó sin intención de incomodar a Vadhir Derbez y decidió respaldarla públicamente después de los comentarios que surgieron en redes sociales.

Doña Silvia reconoce su error y ofrece disculpas

Por su parte, Doña Silvia también habló sobre lo sucedido y reconoció que su comportamiento fue un error. Explicó que reaccionó de manera impulsiva debido a su personalidad bromista y aceptó que el actor tenía motivos para sentirse incómodo, especialmente porque no mantenían una relación cercana.

Asimismo, señaló que posteriormente se acercó a ofrecerle una disculpa a Vadhir Derbez y aseguró que ambos pudieron aclarar el incidente.

La polémica continúa en redes

Después del episodio, Doña Silvia y Vadhir Derbez aparecieron juntos en un video, lo que, de acuerdo con ambos, reflejó que la situación quedó resuelta.

Sin embargo, el caso continúa generando conversación entre usuarios de redes sociales, quienes mantienen el debate sobre el respeto al espacio personal y la necesidad de establecer límites claros en cualquier tipo de convivencia, independientemente del género de las personas involucradas.