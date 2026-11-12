Defiende Coppola el criterio humano frente al avance de la IA

El director de 'El Padrino' considera que esta tecnología puede apoyar la creación de películas, pero requiere supervisión y orientación de las personas.

El cineasta estadounidense Francis Ford Coppola defendió el criterio humano en la creación cinematográfica frente al avance de la inteligencia artificial (IA), al considerar que esta tecnología puede funcionar como una herramienta de apoyo, pero no sustituir la capacidad creativa de las personas.

Durante una charla en Ciudad de México, realizada en el marco del 25 aniversario del World Business Forum México (WOBI), el director de 'El Padrino' cuestionó el papel que la IA tendrá en la industria y advirtió que su uso depende del juicio humano para desarrollar obras capaces de perdurar durante décadas.

A sus 87 años, el ganador de cinco premios Óscar calificó como espeluznante el avance de esta tecnología y señaló que, aunque puede realizar numerosas tareas, necesita la supervisión y el criterio de las personas.

Coppola cuestiona el futuro de Hollywood ante la IA

Para Coppola, la creación de películas que permanezcan vigentes durante 50 años requiere algo más que las capacidades técnicas de la inteligencia artificial.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Hollywood desaparezca en unos tres años debido a la IA, el director hizo una distinción entre la industria cinematográfica como negocio y el cine como una forma de expresión artística.

Coppola afirmó que su interés no está centrado en generar ganancias, sino en expresar sus convicciones a través del arte, aunque reconoció que el dinero forma parte de la actividad comercial de Hollywood.

Propone utilizar la inteligencia artificial como herramienta

El cineasta también consideró que la IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo y no permitir que sustituya las actividades que tradicionalmente han sido realizadas por seres humanos.

Para explicar su postura, propuso tratar a esta tecnología como a un niño de seis años, al que se debe orientar y acompañar. En el terreno creativo, insistió, su función debe ser ayudar a las personas, sin reemplazar el criterio humano.