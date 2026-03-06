Defiende Amanda Miguel talento de Belinda en la música

La cantante mencionó que Belinda interpreta las canciones 'a su manera', lo que forma parte de su estilo artístico dentro de la música.

La cantante Amanda Miguel defendió públicamente a Belinda, al señalar que la intérprete no recibe el respeto que merece dentro de la industria musical.

Durante una entrevista, la artista destacó que Belinda sí tiene voz y talento, aunque consideró que muchas personas suelen minimizar su capacidad como cantante.

Amanda Miguel defiende talento vocal de Belinda

Amanda Miguel explicó que las críticas hacia la intérprete han sido constantes a lo largo de su carrera; sin embargo, insistió en que posee cualidades vocales que deberían ser reconocidas.

La cantante también mencionó que Belinda interpreta las canciones “a su manera”, lo que forma parte de su estilo artístico dentro de la música.

Plantean posible colaboración musical

La intérprete de “Castillos” reveló que existe la posibilidad de una colaboración entre ambas artistas.

De acuerdo con Amanda Miguel, Belinda habría mostrado interés en grabar uno de sus temas, lo que podría reunir a dos generaciones de la música en un mismo proyecto.