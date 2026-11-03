Dedica Natalia su afecto a Pablo tras salida de La Granja VIP 2

Entre lágrimas, la concursante agradeció la convivencia con el intérprete, quien se convirtió en el octavo eliminado del reality show.

En medio de una jornada repleta de emociones dentro de La Granja VIP 2, la salida de Pablo Montero como el octavo eliminado del programa dejó una honda huella en Natalia Alcocer, quien expresó un conmovedor mensaje para despedir al cantante tras su salida del reality show.

Visiblemente conmovida y con lágrimas en los ojos, Natalia compartió unas sinceras palabras donde agradeció la oportunidad de haber conectado de manera tan cercana con el artista durante su estancia compartida en la competencia.

Un mensaje de gratitud y afecto

Durante su intervención, Natalia resaltó el impacto personal que tuvo la convivencia con el intérprete a lo largo de las semanas de transmisión.

"Gracias por regalarme sentir otra vez emoción, y amor, y pasión, y darme la oportunidad y respetarme, y respetar a mis niñas y a tus hijas... Te amo mucho", expresó.

El emotivo momento vino acompañado por la proyección de un recuento de imágenes en blanco y negro que rememoraron los momentos más cercanos y de complicidad entre ambos dentro de la casa.

Dinámica del reality y ajustes en la competencia

La salida de Pablo Montero marca la octava eliminación de la temporada en el reality de TV Azteca. Cabe recordar que, dentro del desarrollo de la competencia, la participante Mónica Escobedo no fue eliminada por la vía tradicional del voto, sino que fue expulsada tras incurrir en una agresión física en contra de Niurka Marcos.

Con la partida de Montero, los participantes restantes continúan ajustando sus estrategias de cara a las próximas semanas de competencia en La Granja VIP 2.