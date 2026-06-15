Dedica Melanie Martinez mensaje a su exnovio Oliver Tree

La intérprete recordó momentos de su pasada relación junto al músico y destacó cualidades que, aseguró, dejaron huella en quienes lo conocieron.

La cantante Melanie Martinez compartió un mensaje dedicado a su expareja, Oliver Tree, tras darse a conocer su fallecimiento, una publicación que rápidamente generó reacciones entre seguidores de ambos artistas debido a la historia que compartieron durante varios años.

Una relación que marcó a sus seguidores

Melanie Martinez y Oliver Tree iniciaron una relación sentimental en 2019. Durante ese periodo compartieron momentos públicamente y colaboraron en distintos proyectos creativos que atrajeron la atención de sus respectivas comunidades de seguidores.

La pareja confirmó su separación en 2020. En aquel momento, Melanie pidió a sus seguidores evitar ataques contra Oliver y señaló que la ruptura se había producido en buenos términos, una postura que reiteró en distintas ocasiones posteriores.

'Sé que estás haciendo reír a los ángeles'

A través de sus redes sociales, la intérprete recordó al músico con palabras de cariño y agradecimiento, destacando el impacto que tuvo en su vida personal y profesional.

El mensaje se convirtió en uno de los temas más comentados entre sus seguidores, quienes recordaron la relación que ambos mantuvieron y la manera en que enfrentaron su separación.

Hoy he sido un absoluto desastre. Es realmente difícil entender cómo alguien con quien una vez compartiste un momento tan específico y formativo de tu vida puede, de repente, haber desaparecido. Él era tan dedicado a su arte, el cual yo admiraba y respetaba profundamente. Creo que todos los que lo conocieron recordarán esos momentos de risa y alegría que él encendía con tanta facilidad. Su risa era tan contagiosa y cálida. Su capacidad para liderar creativamente y tomar acción, manteniendo al mismo tiempo un sentido de asombro e inocencia infantil, era muy inspiradora. Tenía un corazón tan blando y era un verdadero artista en todos los sentidos. Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles. Yo me quedaré aquí preguntándome qué acrobacia y proyecto creativo estarás tramando en el cielo. Todo mi amor.

Fans recuerdan la historia entre ambos artistas

Tras la difusión del mensaje, miles de seguidores recordaron momentos de la relación entre ambos músicos y compartieron fotografías, videos y publicaciones de años anteriores.

Aunque con el paso del tiempo surgieron rumores sobre conflictos posteriores a la ruptura, tanto Melanie Martinez como Oliver Tree evitaron alimentar públicamente las especulaciones y mantuvieron una postura discreta respecto a su vida privada.

El mensaje de despedida de Melanie volvió a poner en el centro de la conversación una historia que marcó a una generación de seguidores de ambos artistas y que ahora es recordada por las muestras de cariño expresadas tras la muerte del cantante.