Dedica Daniel El Travieso emotivo mensaje a madre de su hija

Tras dar la bienvenida a la bebé, el influencer reafirmó su compromiso familiar asegurando que ahora le tocará descansar y cuidarlas.

El creador de contenido Daniel El Travieso celebró la llegada de su primogénita, Isabella, quien nació el pasado 30 de septiembre, y tras este hecho familiar, el influencer dedicó una emotiva carta pública de agradecimiento a su esposa, la creadora de contenido Karen Barrera.

A través de sus redes sociales, el influencer expresó la profunda admiración que siente por su pareja tras haber vivido juntos el proceso del parto y los meses de gestación.

“Karen, no sé si algún día voy a poder agradecerte lo suficiente por todo lo que hiciste para traer a nuestra Isabella al mundo”, manifestó el comediante en su publicación.

En el mensaje, Daniel destacó la entrega y fortaleza de su esposa durante la etapa de maternidad.

“Durante nueve meses cargaste a nuestra bebé, la cuidaste y la pusiste primero en cada decisión desde el día uno, y después verte pasar por todo lo que pasaste para que finalmente estuviera con nosotros me hizo admirarte todavía más”.

Asimismo, concluyó reafirmando su compromiso familiar al señalar:

“Tú ya hiciste muchísimo, ahora te toca descansar, recuperarte y dejarte cuidar. Yo me encargo de ustedes”.

La llegada de la pequeña cobra un significado aún más especial para la pareja, quienes previo a este nacimiento enfrentaron momentos difíciles al sufrir la dolorosa pérdida de un bebé durante los primeros meses de gestación.