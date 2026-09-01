Declaran culpable a exlíder de pandilla por el asesinato de Tupac

Tras 30 años de investigación, Duane “Keffe D” Davis fue declarado culpable por el asesinato de Tupac Shakur y podría recibir una sentencia de cadena perpetua

Después de 30 años, el autor intelectual del asesinato de Tupac Shakur fue declarado culpable.

Este lunes, Duane "Keffe D" Davis, de 63 años, había sido acusado de liderar a un grupo de hombres para asesinar al artista de hip-hop en represalia por la golpiza que había recibido su sobrino.

El fallo en contra del exlíder de una pandilla llegó después de tres horas de deliberación, en un juicio que duró varias semanas y que contó con un panel de 16 jurados y 24 testigos de la fiscalía y tres de la defensa.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, Davis fue condenado por asesinato con uso de arma mortal y podría recibir una sentencia de cadena perpetua.

¿Qué declaró Duane Davis sobre el asesinato de Tupac?

Durante años, ninguna persona fue acusada por el asesinato del rapero, pero esta narrativa cambió cuando el propio Davis comenzó a realizar declaraciones públicas en las que aseguraba que él viajó en el Cadillac y que posteriormente entregó el arma a otras personas en el asiento trasero.

En esas versiones, Davis describió el ataque a Tupac como una "represalia por la golpiza a su sobrino".

En este sentido, el fiscal adjunto jefe del distrito, Binu Palal, mostró las memorias publicadas por Davis en 2019, Compton Street Legend, y reprodujo una entrevista en la que el propio acusado invitaba al público a comprar el libro para conocer la “verdad real”.

En su alegato, Palal mencionó que en dicho libro se incluye una advertencia en la que se menciona que algunos hechos fueron modificados, como nombres, hoteles y otros detalles, pero no el núcleo del relato.

Fiscalía presentó declaraciones y recuerdos de Davis

Por otro lado, la Fiscalía dijo que durante varias entrevistas, el propio Davis había afirmado haber entregado el arma al asiento trasero, pero en otras, y también en su libro, evitó identificar al autor material de los disparos.

Asimismo, el fiscal Marc DiGiacomo mostró además un álbum de recortes que Davis conservaba con artículos sobre Shakur.

Añadiendo que Davis es el único sobreviviente de los cuatro hombres que, de acuerdo con la acusación, viajaban en el Cadillac y que, de acuerdo con los fiscales, quien originalmente entregó el arma a Davis también murió.

El asesinato de Tupac estuvo ligado a una rivalidad entre pandillas

La publicación recordó que el caso estuvo atravesado por la rivalidad entre las pandillas South Side Compton Crips y Mob Piru, vinculadas a las discográficas Bad Boy Records y Death Row Records.

Testigos declararon sobre esa tensión y también sobre la pelea con Orlando “Baby Lane” Anderson, mientras miembros del entorno de Shakur identificaron a Anderson y a Davis como sospechosos la misma noche del tiroteo.