Declama versos de despecho Kevyn en La Granja VIP 2

Durante una convivencia, el concursante lanzó versos sobre traición, provocando reacciones de los fans por un mensaje hacia Bebeshita.

Un momento de intensa emoción se vivió en las instalaciones del reality show La Granja VIP 2, luego de que el participante Kevyn Contreras declamara una serie de versos enfocados en el desamor y la traición durante una convivencia en la mesa principal.

El participante protagonizó la escena sentado frente a otros compañeros, expresando versos en los que cuestionaba los motivos del término de una relación cercana y reprochaba las mentiras de su contraparte tras haber compartido afecto mutuo.

Especulaciones sobre la dedicatoria

La interpretación generó una rápida reacción en las plataformas oficiales del programa, donde la audiencia y la producción comenzaron a especular sobre si las palabras expresadas por Contreras representaban una indirecta dirigida a su compañera Bebeshita.

En el fragmento difundido por la cuenta oficial del programa en Instagram, se resaltó el tono sentimental utilizado por el concursante mientras declamaba los versos de despecho:

"¿Por qué tuvo que ser así?... ¿Por qué me matas siempre que me miras?... Si yo nunca te mentí, nunca, como tú lo has hecho hoy con tus mentiras"

El momento concluyó de forma drástica cuando el participante dio un trago a su bebida, dejando abierta la interrogante entre los seguidores de la emisión sobre el impacto que estas declaraciones tendrán en las dinámicas del juego y en su relación con el resto de los habitantes del programa.