Decide Lolita Cortés abandonar 'La Granja VIP'

La cantante y actriz mexicana pidió salir del reality de TV Azteca después de considerar que necesita ayuda médica profesional para priorizar su salud mental

El programa de este domingo inició con uno de los momentos más emotivos y tensos del nuevo programa de TV Azteca, pues Lolita Cortés pidió su salida de "La Granja VIP".

Desde los primeros minutos, la actriz y cantante mexicana se mostraba visiblemente afectada y entre lágrimas confesó ya no poder continuar en la competencia.

"Ya no puedo más", dijo.

Durante la intervención del conductor del programa, Adal Ramones, Lolita se mostró más tranquila, pero siguió firme con su decisión de dejar la granja.

“Pido la oportunidad de irme, quiero ir con mis doctores a arreglar mi cuerpo, mi mente”, declaró Lolita, dejando claro que su retiro responde a motivos de salud física y emocional.

Que Lola cortes abandone la granja hoy se me hace un acto de total COBARDÍA. Perdón pero ella sabía a lo que iba, y no puedo sentir empatía por alguien que se rinde así de fácil.



Además creo que el karma le esta pasando factura.#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMx pic.twitter.com/lpz4R6Qab9 — Javier G (@soyjavier___) November 10, 2025

Tras esto, Adal intentó convencer a Lolita de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su decisión de dejar el programa, pero la “jueza de hierro” insistió en que ya "había llegado a su límite".

Entre lágrimas, la actriz pidió disculpas al público por si su decisión de abandonar el reality decepcionaba o afectaba el desarrollo del programa y aseguró que no quería seguir en la competencia.

Aunado a esto, Lolita aseguró que esta decisión "no define sus 40 años de carrera".

En el foro, tanto los críticos como el propio Adal Ramones debatieron sobre si su salida tendría repercusión directa en la eliminación de esta noche. Sin embargo, la mayoría coincidió en que se debe respetar el voto del público, por lo que la votación continúa vigente entre los tres nominados restantes.