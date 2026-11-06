Debutará Lesslie Polinesia en doblaje de 'Hermanastras'

La creadora de contenido dará voz al personaje de Margot en la película animada Hermanastras producida para la plataforma Netflix.

La creadora de contenido mexicana Lesslie Polinesia marcará un hito en su carrera profesional al incursionar por primera vez en el doblaje de voz para la industria cinematográfica. La influencer confirmó que prestará su voz al personaje de Margot en "Hermanastras", la nueva apuesta animada de Netflix que estará disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 20 de noviembre.

A través de un anuncio oficial realizado en conjunto entre Netflix Latinoamérica y la creadora de contenido, se compartieron los primeros avances de la cinta animada, así como la emoción de Lesslie Polinesia al dar vida a esta interpretación.

"Las ganas que yo traía de poder contarles esto. 'Hermanastras' llega a Netflix este 20 de noviembre. ¡No se la pierdan!", compartió la plataforma en sus canales digitales al dar a conocer la participación de la integrante de Los Polinesios.

Argumento central de la propuesta animada

La película "Hermanastras" sigue la historia de Lilith, la incomprendida hermanastra de Cenicienta, quien por error transforma a su hermana, Margot —personaje interpretado por Lesslie Polinesia—, en una rana. Tras este desastre mágico que deja el reino bajo el control de una fuerza maligna, ambas hermanas deben dejar de lado sus diferencias y unirse en una travesía junto a un simpático troll para revertir el hechizo y rescatar su hogar.

Durante los avances compartidos del proyecto, Lesslie Polinesia expresó su entusiasmo por formar parte del elenco de doblaje latinoamericano.

"Hola a todos, yo soy Lesslie Polinesia y doy voz a Margot en la película de Hermanastras en Netflix", destacando líneas clave de su personaje dentro de la trama cómica de la cinta.

Recepción en plataformas digitales y catálogo infantil

El anuncio del debut de Lesslie Polinesia en la locución y doblaje ha generado una recepción positiva entre sus millones de seguidores, consolidando su transición del entretenimiento digital al doblaje para producciones internacionales.

Con una narrativa enfocada en demostrar que los supuestos antagonistas de los cuentos de hadas también merecen su propia historia y un final feliz, "Hermanastras" se perfila como uno de los estrenos familiares más destacados del catálogo de fin de año de la plataforma.