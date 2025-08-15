Debutará Kenia OS en cines de EUA con su película 'LA OG'

"Kenia OS: LA OG" llegará a los cines de ciudades como Los Ángeles, seguido de proyecciones en Miami, Nueva York y Chicago este 29 de agosto

Después de construir una trayectoria que va más allá de los escenarios, Kenia Os hará su debut en los cines de Estados Unidos con su cinta "LA OG", en la cual la cantante lleva a la pantalla grande sus conciertos en Ciudad de México, con la cual rompió varios récords.

"Kenia OS: LA OG" llegará a los cines de ciudades como Los Ángeles, seguido de proyecciones en Miami, Nueva York y Chicago este 29 de agosto.

La cinta no será solamente un filme de sus presentaciones, pues también es una mirada cinematográfica a lo que celebra su energía y conexión con los fans.

Este proyecto está codirigido por Ana Nube, Gastón Etchechoury y la propia Kenia OS, en el cual también se podrá observar de manera más íntima la estancia de la intérprete tras bastidores y durante los ensayos.

Este es el segundo lanzamiento en el ámbito cinematográfico, pues en 2023 lanzó "Universo K23", cinta que fue nominada al Latin Grammy, ubicándose en el Top 10 de taquilla en Latinoamérica, además de ser bien recibida en festivales de cine como el de Cannes y Berlín.